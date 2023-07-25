Son zamanlarda torba yasa gündemiyle birlikte önem kazanan kısmi emeklilik sistemi, çalışanlara emeklilik sürelerini esnetme imkanı sunuyor. Kısmi emeklilik sistemi, kadınlar için emeklilik yaşını 50'ye, erkekler için ise 55'e indirme planıyla dikkat çekiyor. Bu sayede daha erken bir yaşta emekli olmak isteyenler için önemli bir fırsat sağlanıyor.

Kısmi emeklilik imkanıyla, en az 10 yıl prim ödeyenler emeklilik hakkını elde edebiliyorlar. Bu durum için ilk şart, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak ve ikinci şart ise Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı olmaktır. Ayrıca, 3600 prim günü (10 yıl) ve kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını tamamlamak gerekmektedir. Emekli aylığı, bu üç şartın en son gerçekleştiği tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda başlar.

Tarım işçileri de kısmi emeklilik hakkından faydalanabilmektedir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce tarım sigortası olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü koşulunu yerine getirdiklerinde erken emeklilik hakkına sahip olurlar. Bu kişiler, kadınlarda 40-54, erkeklerde 44-58 yaş aralığında emekli olma hakkına sahiptirler. Tarım işçileri 10 yıl (3600 prim günü) doldurduklarında yaşa bakılmaksızın emekli olabilmektedirler.

SSK'lılar için ise 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar, kısmi emeklilik için 4500 prim günü (12.5 yıl) ödemeleri gerekmektedir. Ayrıca, 25 yıldan beri sigortalı olmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da gerekmektedir.

Kısmi emeklilik sistemi, çalışanlar için emeklilik süreçlerini esnek hale getirerek daha erken emeklilik imkanı sunmaktadır. Ancak bu sistemi kullanmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Erken emeklilik için başvuru sürecinin doğru bir şekilde takip edilmesi ve ilgili belgelerin eksiksiz sunulması önemlidir. Herhangi bir belirsizlik yaşamamak için emeklilik sürecinde uzmanların danışmanlığından faydalanmak da faydalı olacaktır.