Kısmi emeklilik müjdesi geldi! EYT'li olmayan üzülmesin! 10, 11, 12 yılda hemen emekli olun!

Erken emekli olmak çoğu çalışanın hayalidir. Son zamanlarda uygulamaya konulan sosyal güvenlik reformları aslında çalışanlar için emeklilik açısından dönüm noktası niteliğindedir. 9 Eylül 1999'da veya daha önce yeni sigortalı olanlar için özellikle şanslıdır. Bu tarihten sonra sigorta yaptıranlar için hesaplamalar farklıdır. Kısmi emeklilik için prim 2008 yılına kadar 4.500 gündür. Bu 12,5 yıla tekabül etmektedir. 2008 yılından sonra ise 5.400 gün olarak uygulanmaktadır.

Bu da 15 yıla karşılık geliyor. Burada 25 yıl sigorta şartı devreye giriyor. 1999-2008 yılları arasında çalışmaya başlayan kadınlar. 1999 ve 2008 yılında 4.500 gün (12,15 yıl) emeklilik elde etmek için 58 yaşını doldurmuş ve 25 yıl sigortalı olmalıdırlar. Erkekler için yaş şartı 60'a yükseliyor. 01.05.2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olan kadınlar için çalışma zamanı 5.400 gündür. Kadın, sigortalılık süresi sonunda 5.400 günlük çalışma süresini tamamlamış ise, sigortalılık süresi 25 yıla kadar sona erer.

10 Senenin İçinde Emekli Olma Durumu Bulunuyor

9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar ise 15 yıl 3600 gün sonra emekli olabiliyorlar. Bu tarihten sonra ilk defa sigorta yaptıran erkekler, üç şartı en son ne zaman yerine getirdiklerine bağlı olarak 15 yıl, 55 yaş ve 3600 gün gibi belli bir yaşta emekli olabiliyorlar. Kadınların, belirli bir yaşa geldikleri zamana bağlı olarak, erkeklerden farklı emeklilik yaşları vardır. Kadınlar için yaş şartı erkekler için 56-60, kadınlar için 52-58'dir. Bu, kadınların belirli gereksinimleri karşıladıkları zamana bağlı olarak erkeklerden daha erken yaşta emekli olmalarına olanak tanır.



haber24.com özel haber