Ayçiçek yağında görülmemiş indirim daha ucuzu yok! PTT TMO Ayçiçek Yağını 35,80 TL birden düşürdü!

PTT TMO Ayçiçek Yağını 35,80 TL birden düşürdü! Ayçiçek yağında görülmemiş indirim daha ucuzu yok! TMO yağları internet üzerinden alınabilir mi? Ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası insanlar ucuz yağların arayışına girmeye başladı. Yüksek fiyatlarda satışa çıkarılan 5 litrelik ayçiçek yağı için Toprak Mahsulleri Ofisi çılgın indirimler yaptı. TMO ham ayçiçek yağını rafine ederek piyasaya satışa çıkardı. 99 TL’den ayçiçek yağlarına olan ilgi de her geçen gün artıyor. Ayçiçek yağı ile kampanyaları takip eden vatandaşlar detayları sürekli inceliyor. Marketlerde yüksek fiyatlarda satın Ayçiçek yağını TMO’dan çok özel fiyatlara satın alabilirsiniz.

TMO’dan Yağ Kampanyası Geliyor

Mutfak alışverişlerini uygun fiyatlara yapmayı düşünenler Toprak Mahsulleri Ofisinden gelen haberler sevindi. TMO kısa süre önce başlattığı kampanya ile beraber 5 litre ayçiçek yağını 99 TL'den satışa çıkararak vatandaşları memnun etti. Yapılan bu kampanya sonrasında Ayçiçek yağı herkes tarafından satın alındı.

İndirimli ayçiçek yağı almak birçok kişi marketlerde sıra oluşturmaya başladı. Ayçiçek yağı almak için sıraya girmek istemiyorsanız internet üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Piyasaya göre çok daha ucuza satılan ay çiçek yağı tek tıkla elinizin altına geliyor. Yağları dilediğiniz zaman satın alabilirsiniz. Vatandaşlar TMO ürünlerini PTT AVM üzerinden elde edebiliyor. PTT AVM üzerinde birçok ürün yer alıyor. TMO satış ofislerinde 99 TL olarak yağ PTT AVM üzerinde 101 TL’den satılıyor. TMO yağ almak isteyenler online alışveriş ile ürünleri alabiliyor.

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