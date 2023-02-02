Kısmetse Olur Batuhan Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? Cinsel İçerikli Kayıtları İfşa Oldu

Yeniden bir skandal ile gündemde yer alan Kısmetse Olur programı sosyal medyada çok konuşuldu. YouTube'da 5 senelik bir ara ardından ekrana geri dönen sözde evlilik programı Kısmetse Olur isimli program geniş bir kitleden tepki toplamaya devam ediyor. Programda seviye giderek düşerken her elenen yarışmacının yerine yenisi geliyor ve milyonlarca izleyici bu programı izliyor. Batuhan Boz ise yarışmaya yeni gelen isimler arasında yer aldı ve aslında bir model olduğu öğrenildi. Batuhan Boz isimli Kısmetse Olur yarışmacısının cinsel içerikli mesajlarının ifşa olduğu öne sürüldü ve yarışmacı çok sayıda tepki aldı. Yaşanan bu korkunç olay sonrasında Kısmetse Olur Batuhan'ın hayatı ile ilgili detaylar merak edilip araştırıldı. Gitarı ile şarkı söylediği anlar dikkat çekerken Kısmetse Olur Batuhan, adından söz ettiren bir yarışmacı oldu.

YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı her yeni yarışmacısı ile olay oluyor. 23 yaşında müzik ve modellik ile ilgilenen Kısmetse Olur Batuhan gitar çalıyor ve çeşitli konserlerde performans sergiliyor. 2021 senesinde Best fotomodel olan Batuhan bu defa cinsel içerikli kayıtlar ile adından söz edildi.

Genç damat adayı Batuhan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasına sonradan dahil olan isimler arasında yer aldı ve genç yarışmacının bazı mesajlarının ifşa olduğu öğrenildi. Cinsel içerikli mesajları ile ifşa olan Batuhan Boz sosyal medya günlerinde yer aldı ve çok sayıda tepki topladı. Genç yarışmacı Batuhan Boz, Bilgehan'ın Kısmetse Olur'a veda etmesi ardından yarışmaya dahil olmuş ve geniş bir kitle tarafından takip edilmeye başlanılmıştı. Daha önce Tolga Kandemir'de de yaşandığı gibi 23 yaşındaki Batuhan Boz'un cinsel içerikli mesajlarının ifşalandığı öne sürüldü. Batuhan Boz isimli yarışmacı tarzıyla dikkatleri üzerinde toplarken mesajları ise görenlerde çok edici bir etki yarattı. Yeni günde Batuhan'ın mesajlarına tepki yağdı ve Batuhan Boz'un her fırsatta model olduğunu söylemesi dikkat çekti.

Tuğçe ve Elif ile olan yakınlığı ile dikkat çeken Batuhan Boz isimli genç yarışmacı ifşa olan mesajları ile ortalığı karıştırarak adından söz ettirdi. İddialara göre Batuhan Boz'un mesajlarının da bunlarla sınırlı olmadığı belirtildi. Batuhan Boz hakkında sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı ve tepkide bulunuldu. Batuhan Boz'un mesajlarda kızı taciz ettiğini ifade eden sosyal medya kullanıcıları mesajlaşmanın da bir adabının olduğunu yazdı.

Ankara'da yaşayan 23 yaşındaki model Batuhan Boz Ankara Güzel Sanatlar Lisesi mezunudur. Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim almakta olan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Batuhan Boz 2021 senesinde 4. Best Fotomodel seçilmiştir. Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da konserler verdiğini söyleyen yarışmacı caz da dahil olmak üzere pek çok tarzda gitar çalmaktadır. Edebiyatla ilgilenen genç yarışmacı Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Sabahattin Ali ve Orhan Pamuk okumayı sevmektedir.