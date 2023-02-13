Kişi Başına 40 bin TL Ödeme Yapılacak: PTT Açıklama Yaptı

Ptt üzerinden yapılan yeni açıklama ile birlikte 40000 tl kadar ödemeler kişi başına yapılacak. Nakit ihtiyacı olması durumunda vatandaşların tercih etmiş olduğu bankaların başında gelen PTT, yaptığı yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 40000 TL ödeme vereceğini açıkladı. Ptt üzerinden yapılan yeni başlatılan kampanyada, PTT yapmış olduğu, ihtiyaç kredisiyle birlikte 40000 TL nakit kredi ödemesini Aktif Bank ile birlikte vermektedir.

PTT KREDİSİ 40.000 TL

Ptt üzerinden verilecek olan ihtiyaç kredilerinde, sizlere 40000 TL'ye kadar ödeme verileceği açıklandı. 40000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin, özelliklede bu kredi notu düşük olması durumunda Aktif Bank, n-kolay kredi kampanyasına katılabilir. Başvuru yaparak, kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların acil ihtiyaçları olması durumunda PTT ile birlikte verilecek olan bu kredilere, emekli olan ve bireysel olan vatandaşlar katılabiliyor.

40000 TL'ye kadar kredi başvurunuzu gerçekleştirerek, onay almak için başvurunuzu gerçekleştireceğiniz PTT yapmış olduğu bu kampanyada 40000 TL ödemeyi hemen aynı gün içinde veriyor.

SMS KREDİ

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile de kredi başvurusu yapabilir, oturduğunuz yerden, PTT üzerinden ne kadar kredi, onayı alacağınızı görebilirsiniz. Sms ile PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşların PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaralarını yazdıktan sonra bu mesajı 30 50 numarasına göndermesi halinde PTT, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmış olacaktır. Ptt, ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde onaylanan tüm kredilerde belirli şartlara uygun olan vatandaşlar, onay verilmektedir.