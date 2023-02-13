17 Bin TL Ödeme Alacaklar Dikkat: Ziraat Bankası Açıklama Yaptı

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlara verilen 17000 TL ödemeyle ilgili duyuru yapıldı. 17 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirilecek olan bu kampanyalarda, Ziraat Bankası, hemen onay vereceğini duyurdu.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak düşük faiz oranları ile birlikte kullanabileceğiniz bu kredilerde sizlere uygun faizlerle ödemeler, istediğiniz zaman yapılarak verilmektedir.

Ziraat Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için uygun faizlerle kredi işlemlerine hemen aynı gün içinde hesaplara yatırarak kullandırmaktadır. Kredi başvurusunu yaparak onaylanan bu kredilerde, ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan Ziraat Bankası müşterilerine 17000 TL ödeme verilecek.

Gelir Belgesiz 17000 TL kredi başvurusu...

Gelir belgesiz 17000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka müşterileri olmaları durumunda kredi işlemlerine hemen aynı gün içinde yapabiliyor.

Ziraat Bankası müşterisi olmanız durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka şubelerine gitmeden işlemleri Ziraat Mobil uygulaması üzerinden yapılıyor. Ziraat mobil uygulaması üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, 17000 TL'ye kadar kullandırılacak olan bu kredilerden yararlanabilir ve dilediğiniz zaman başvuru yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden 17000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların emekli ve sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda ise banka şartlarına uygun olan kişiler istedikleri zaman bu kredileri hesaplarına yatırarak kullanabiliyor.