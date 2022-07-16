Kısa Sürede 5000 TL İle 10000 TL Kredi Verilecek! Hesaplara Yatacak Krediler Duyuruldu

5 Dakikada 5 bin lira ve 10 dakikada 10 bin lira kredi verilecek. Hesaplara yatırılacak krediler belli oldu. Yeni kampanya ile ilgili duyuru yapıldı. Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan kredi kampanyası ile ilgili detaylar…

Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kredisi kampanyası başlattı. Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan duyuruda kısa sürede hemen onay alabileceksiniz. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, bankanın belirlemiş olduğu kredi politikalarına göre faiz oranlarından yararlanacak. Yapı Kredi Bankası tarafından verilen krediyi kullanmak isteyen vatandaşlar, belirli şartları yerine getirmeleri durumunda krediden hemen yararlanabilecek.

5 bin ile 10 bin lira arasında değişen tutarlardaki kredi kampanyasına katılım sağlayacak vatandaşlara 36 ay vade imkânı sunuluyor. İlk taksit ödemesinde ise 3 aylık erteleme fırsatı da mevcut.

İhtiyaç kredisine başvurusu sağlayacak vatandaşlar, bankanın belirlemiş olduğu şartları sağlamaları gerekiyor. Kredi notunun en az 1200 ve üzerinde olması aranan şartlar arasında. Bunun yanı sıra daha önce kredi veya kredi kartı kullanmanız gerekir.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, kredi kullanacak vatandaşların, ayrıca bankadaki ödemelerini düzenli bir şeklide yapmaları gerekir. Bu şartlar altında yapılacak başvurular değerlendirmeye tabi tutularak düşük oranlı faizler verilecek.

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, SMS yöntemi ile hemen onay alabilecek. Başvuruda bulunmak için ayrıcı bankanın internet sitesi de kullanılabilir. Yapı Kredi Bankası ATM’si üzerinden de başvuru yapılabilir. Her üç yöntem ile yapılan başvuru sonucu kısa sürede sonuçlanarak kredi onayı alınabilir. Kredi başvuruları cep telefonunuza bildirim şeklinde gelir.

Başvuru sonucunda krediye uygun olanlar banka şubelerine giderek kredi kullanabilir. Bunun yanı sıra bankada hesabı bulunan vatandaşlar, internet bankacılığını kullanarak hemen onay alabilir. Yapı Kredi Bankası tarafından uygulamaya koyulan krediye emekli olan vatandaşların yanı sıra esnaf ve devlet memurları ile çiftçi vatandaşlarda katılım sağlayabilir. İhtiyaç duymanız halinde sizlerde şartları sağlıyorsanız başvuru yaparak krediden faydalanabilirisiniz. Kısa sürede onay alınarak krediyi kullanabilirsiniz.