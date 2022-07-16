Bayramdan Sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Onay Verilen Emekli Ödemeleri Başladı!

Türkiye’deki emekli vatandaşları oldukça yakından ilgilendiren müjdeli haber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Emekli vatandaşlar açısından artık kamu bankaları, herhangi bir şart aramadan kredi desteği sunacak.

Emekli vatandaşlar, önceki zamanlarda ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi için kamu bankalarından kredi onayı alamıyordu. Arktık bankalar borçları olan emekli vatandaşlar tek yere ödeme kolaylığını sağmak amacı ile devlete sesini duyurdu.

Emekli vatandaşlar, ihtiyaç kredisi için kamu bankalarından devlet destekli kredi kullanabilecek. Bankalara olan borçlarını kapatabilecekleri bu kredi kampanyasına katılım sağlamaları halinde, kendilerine en yakın banka şubesine giderek bilgi alabilirler. Bunun yanı sıra bankaların internet işlemlerine erişim sağlayarak başvuru yapabilirler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bilgilere göre, kamu bankaları emekli vatandaşlara kredi vereceği konusunda kampanyalarını hızlandırdı. Emekli olan vatandaşlar açısından başvurular alınmaya başlandı. Gerek ihtiyaç kredisi gerekse borç kapatma kredisi sunacak olan bankalar 100 bin liraya kadar kredi imkânı tanıyor. 36 aylık vade seçenekleri ile emekli vatandaşların hizmetine sunulan kredi hem ihtiyaç kredisi için hem de borç kapatma kredisi için kullanılabilecek. Borç kapatma ve ihtiyaç kredilerinden Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank öncülük yaparak emekli vatandaşların kredi notlarına göre faiz oranı uygulayacaklarını bildirdi.

Emekli vatandaşlar, bunun yanı sara Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi almak koşullarını karşılamaları halinde emekli maaşlarını aldıkları banka üzerinden kredi başvurusu yapabilecek. Yapılan başvuru sonucunda kredi onayı alınması halinde krediler ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi olarak kullanılabilecek.

İhtiyaç kredisi ya da borç kapatma kredisi kampanyası devlet destekli olarak emekli vatandaşlara sunuluyor. Bu kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası gibi kamu kurumlarına başvurularını yapabilirler. Emekli koşullu sağlandığında başvuru halinde kredi limitleri yüksek tutulacak. Borç kapatma ve ihtiyaç kredilerinde emekli vatandaşlara avantajlı seçenekler sunulacak. Emekli maaşlarını kamu bankalarından almaları durumunda emekli vatandaşlar, kendilerini sunulan emekli promosyonlardan da faydalanabilecek. Ödenecek olan promosyon tutarları ise 750 liraya kadar çıkıyor.