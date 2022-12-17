Kış Meyveleri Nelerdir, Kışın Hangi Meyveler Yenir?

Yazın bunaltıcı ve sıcak havalarının kendisini serinliğe bırakmaya başlaması ile pek çok kişi sağlıklarını her zamankinden daha fazla dikkat etmektedir. Soğuk havalar ile birlikte kış meyve ve sebzeleri de raflardaki yerini almaya başlamıştır. Bu meyveler ve sebzeler vücudumuzu soğuklara karşı hastalıklardan koruyacak ve bağışıklığımızı güçlendirecektir. Peki nezle, soğuk algınlığı ya da grip gibi hastalıklardan korunmak için hangi meyveleri tüketmemiz gerekir?

Portakal pazarda ilk gördüğümüz zaman işte şimdi kış geldi dedirten bir meyve olmaktadır ve oldukça lezzetlidir. Tatlı yapımında kullanılan, sade bir şekilde tüketilen ve turunçgiller arasında yer alan portakal kış boyunca mutfaklardan eksik edilmez. Kolesterolü dengeleyen, damarları güçlendiren, kanın yenilenmesini sağlayan, kalbi koruyan, cildi güzelleştiren, yaraların iyileşmesini hızlandıran, soğuk algınlığına iyi gelen ve kan pıhtılaşmasını engelleyen portakal pek çok insan tarafından kış mevsiminde sıklıkla tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra portakal içeriğinde potasyum, magnezyum, A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, p vitamini kalsiyum ve C vitamini içermektedir.

Mandalina ise pek çok insan tarafından portakalın yavrusu olarak görülmektedir. Manavlarda ve pazar tezgahlarında portakalın hemen yanındaki yerini alan mandalina lezzeti faydaları ve kokusu ile kış hastalıklarına iyi gelmektedir. Mandalina kolesterolü düzenler, kalbi korur, gribe iyi gelir, bağışıklığı güçlendirir, uyku problemlerini giderir ve kokusu strese iyi gelir. İçeriğinde fosfor, brom, sodyum, potasyum, demir, kalsiyum, magnezyum, A vitamini, c vitamini ve B vitamini bulunan mandalina pek çok hastalığı engellemektedir.

Tüylü yapısı ve mayhoş tadı sebebiyle herkes tarafından sevilmeyen kivi ise oldukça faydalıdır. Tane yerine kilo kilo alınması gereken meyveler arasında bulunan kivi solunum yollarına iyi gelir, alerjik etkileri azaltır, görme yetisini destekler, kemik gelişimine destek olur, kılcal damarları güçlendirir, kandaki yağ oranını azaltır ve hücre yapısına destek olur.

Elma ise sağlıklı bir hayatın vazgeçilmezdir ve her çeşidi oldukça faydalıdır. İster kırmızı ister yeşil olsun her mevsimde elma manavlarda yer almaktadır. Bunun yanı sıra elmanın akşamları yapılan aile sohbetlerinde yeri de başka olmaktadır. Elma kilo kontrolüne yardımcı olur, kolesterolü düzenler, bağışıklığı güçlendirir, cildi güzelleştirir, dişleri beyazlatır, hücreleri yeniler, mide hastalıklarını iyi gelir, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve sinirleri güçlendirir.

Greyfurt ise portakal ya da mandalina kadar ilgi görmeyen bir turunçgil meyvesidir. Ekşimsi ve acı tadıyla yemesi zor bir meyve olan greyfurt faydaları sebebiyle sofralardan eksik edilmemelidir. Greyfurt soğuk algınlığına iyi gelir yorgunluğa karşı birebirdir, kan dolaşımını güçlendirir, cildi temizler, vücuda enerji verir, yağ yakıcı etkileri mevcuttur ve kan gelişimine destek olur.

Deyimlerde ve atasözlerinde isim geçen lezzeti ve yumuşaklığı ile her zevke hitap eden armut ise böbrekleri çalıştırır, idrar söktürücüdür, enerji verir, bağışıklığı güçlendirir, fiziksel ve zihinsel yorgunluğa iyi gelir, eklem ve romatizma ağrılarını azaltır ve kilo kontrolüne yardımcı olur.