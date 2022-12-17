Son dakika haberi! Bankamatik kartınız olması durumunda 3 bankadan sizlere 30.000 TL ödeme verilecek! Son zamanlar

Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi verecek olan 3 banka sizlere yayınlandı.

Bankamatik kartı kullanan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi banka kredi puanı uygun olması durumunda onay verilerek kişilerin banka hesaplarına yatırılmaktadır.

Bankamatik kartı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 30000 TL'ye kadar kredi ödemelerini almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilir.

30000 TL ihtiyaç kredisi veren bankalar?

30000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemelerinizi hızlı birşekilde alabilirsiniz. 30000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi işlemlerinizi uygun faiz oranları ile birlikte hemen alabilirsiniz.

3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucu hemen öğreniliyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini aşağıdaki bankalar üzerinden başvuru yaparak alabilirsiniz.

Akbank Yapı Kredi Bankası ve Denizbank hesabı olan vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda bankaların mobil uygulamalarına giriş yaparak kendi bankamatik hesapları üzerinden almış oldukları internet şifreleriyle birlikte kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan tutarı, kendi hesabına yatırabilir.