Kış İçin Bitki Çayı Önerileri! Bitki Çayları Nasıl Hazırlanır?

Sağlıklı bir cilde kavuşmayı sağlayan, zayıflatan ve bağışıklık sistemi güçlendiren ayrı ayrı pek çok bitki çayı mevcut durumdadır. Siz de kendinize gün içerisinde yalnızca 10 dakika ayırıp lezzetli bir bitki çayı yapmak isterseniz haberimizin devamında yazan önerilere göz atabilirsiniz. Örneğin şifa kaynağı olarak bilinen kekik çayı hazımsızlığı giderir, romatizma ağrılarını azaltır, solunum sistemine iyi gelir kalp ve cilt sağlığında da oldukça etkili olmaktadır.

Genellikle çorak topraklarda ve güneş gören yerlerde yetişen bu bitkinin 350 civarında farklı çeşidi vardır. Kekik çayı bitkisinden kekik yağı da elde edilebilir ve kekik çayı taze kekikten yapılabileceği gibi kuru olarak da kullanılabilir. kekik çayı tarifi için gerekli olan malzemeler 2 su bardağı su ve 2 tatlı kaşığı ince ve kurutulmuş kıyılmış kekiktir. Öncelikle suyu kaynatmak ve Kaynadıktan sonra ocaktan alarak içine kekik katmak gereklidir. Çayın yaklaşık 10 dakika boyunca demlenmesi beklenir ve daha sonra kekik çayı tüketime hazır bir hale gelir. Bronşları açarak soğuk algınlığı, öksürük, astım ve bronşit gibi solunum yolu problemlerine çok iyi gelen kekik çayı solunum sistemi konusunda sorun yaşayan insanlar için birebirdir. Bunun yanı sıra hazımsızlığı giderme özelliği ile de bilmem kekik çayı bağırsak yolundaki mukozayı yok edebildiği için hazımsızlığı giderir ve yemeklerden sonra bir fincan kekik çayı içmek çok fayda sağlar. Romatizma ağrılarına da iyi geldiği bilinen kekik çayı kaslardaki kasılmanın önüne geçer ve bu durum ağrıların dinmesini sağlar.

Biberiye çayı da özellikle baş ağrılarına iyi gelmesi sebebiyle bilinmektedir. Bunun yanı sıra burun tıkanıklığını giderir, solunum yolu için iyi gelir, kabızlık problemine çözüm getirir antiseptik özelliği sayesinde ağızda oluşan yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar, kış aylarında vücudun daha sıcak olmasını sağlar, kabızlık problemine çözüm getirir ve kan dolaşımını hızlandırır. Zayıflamaya da yardımcı olduğu bilinen biberiye çayı oldukça kolay bir şekilde hazırlanmaktadır. Uzun yıllardır esans, baharat ve çay olarak kullanılan şifalı bir bitki olan bir veriye Akdeniz ikliminde yetişir bu bitkinin boyu yaklaşık olarak 2 metreye kadar çıkabilmektedir, eflatun ve mavi renklidir. Yiyeceklerin raf ömrünü uzatan biberiye doğal bir antioksidan olmaktadır ve hoş kokulu renkli çiçeklerden esans elde edilmektedir.

Kantaron çayı da al uzun yıllar boyunca psikolojik ve ruhsal problemlere çözüm olarak antidepresan niteliğinde destek olarak kullanılması ile bilinmektedir. Depresyona iyi gelen ve sinirleri yatıştıran kantaron çayı olaylara daha olumlu yönden bakmayı sağladığı gibi hemen sinirlenmemeye de yardımcı olur. Yüzyıllardır şifa için kullanılan ve yıldız şeklinde çiçekleri olan kantaron bitkisi özellikle depresyona iyi gelmesi özelliği ile bilinir. 10 dakika demlenen kantaron çayı bir bardak kaynamış su içerisine 2 çay kaşığı kurutulmuş kantaron bitkisi eklenerek elde edilir. Kantaron çayı düzenli olarak tüketilmek isteniyorsa 4-6 hafta boyunca günde bir bardak olarak tüketilmeli ve daha sonra 2 hafta bir ara verme süreci gerekmektedir.