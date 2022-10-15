Yapı Kredi Bankasından Müşterilerine Dev Kampanya! Kış Geldi Okullar Açıldı Masraflar Çoğaldı! Acil Nakit İhtiyacına Yapı Kredi Yetişti! Üstelik Tam 3 Ay Sonra Ödemeye Başlayabilirsiniz

Yapı Kredi Bankası müşterilerine büyük kolaylık sağlıyor. Acil nakit ihtiyaçlarında müşterilerinin yanında olduğunu kanıtlar nitelikte bir kampanya yaptı. Banka diyor ki "Gel al! 3 ay sonra öde". Hısımdan akrabadan görülmeyen kolaylığı bankanız Yapı Kredi müşterileri sağlıyor. Eğer acil nakit ihtiyacınız varsa Yapı Krediye uğramalısınız.

Yapı Kredi’den İhtiyaç Kredisi Kolaylığı

Kış geldi yakacak ihtiyacı hasıl oldu! Okullar açıldı öğrencilerin okul giderleri ortaya çıktı. Vatandaşın yardımına yapmış olduğu nakit kredi kampanyası ile Yapı Kredi Bankası koştu. Banka nakit paraya ihtiyacı olanlar için ödeme kolaylığı olan bir ihtiyaç kredisi modeli duyurusunda bulundu. Dev banka yapmış olduğu bu kampanya ile müşterilerinin ve müşteri potansiyellerinin beğenisini topladı. Yapı Kredi Bankasının yapmış olduğu bu kampanya karşısında biz de size bu fırsat kaçmaz!

Gel Al 3 Ay Sonra Öde

Yapı Kredi Bankası diyor ki şu anda nakit ihtiyacına sıkışan kim varsa Kredi vereyim onun da ödemesini 3 ay sonra almaya başlayayım. Bu güzel kampanya dan da tüm ihtiyacı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara da faydalandırayım. İhtiyaç kredisi çekip 3 ay boyunca taksiti öteleniyor hemen başlatılmıyor. Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisini çekip sonraki ay hemen ödemesine başlatıp sizi rahatsız etmiyor. Ödemesi üç ay boyunca ertelenmiş olan ihtiyaç kredi kolaylığı şu anda Yapı Kredi Bankası’ nda sizleri bekliyor! İhtiyacı olan herkes bankanın bu hizmetinden faydalanabilecek.

Yapı Kredi nin İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Gerçekleştirilir

Yapı Kredi Bankası’ nın sağlamış olduğu geri ödemesi 3 ay ertelenmiş yani ötelenmiş olan ihtiyaç kredisi başvurusu üç şekilde yapılıyor. Dilerseniz her hangi bir Yapı Kredi Bankası şubesine giderek bire bir görüşülerek direkt şubeden başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca cep şubeden ve İnternet bankacılığından da başvuru yapılabilir. Süreli olan bu kampanyayı kaçırmayın hemen en yakın Yapı Kredi şubesine giderek başvurunuzu mutlaka yapın.