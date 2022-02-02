Washington, DC'deki NFL Ekibi Yeni Bir İsim Aldı

Washington, DC'deki Ulusal Futbol Ligi (NFL) takımı, yerli halkın ırkçı olduğunu söylediği franchise'ın önceki adının nasıl değiştirileceğine dair uzun bir incelemeden sonra şimdi Komutanlar olarak adlandırılacak.

Amerikan futbol takımının yeni ismi, Amerikan yerlileri tarafından yürütülen bir kamuoyu baskısı kampanyasının yanı sıra sponsorların tehdit altında kaybedilmesinin ardından Çarşamba günü açıklandı ve kadroyu 2020'de önceki adını bırakmaya zorladı.

Organizasyon ayrıca, son iki sezonda Washington Futbol Takımı olarak adlandırıldıktan sonra yeniden markalaşmasında Amerikan yerlisi imgelerinden kaçınmayı taahhüt etti.

Ekibin ortak sahibi Dan Snyder yaptığı açıklamada, "Bir kuruluş olarak, yerel köklerimize ve ülkenin başkentini temsil etmenin ne anlama geldiğine saygı göstermekle birlikte yeni kimliğimiz altında bir araya gelmek ve birlikte yükselmekten heyecan duyuyoruz." dedi.

1999'da franchise'ı satın alan Snyder, yeniden markalaşması için uzun süre kamuoyu baskısıyla mücadele etti ve kulübün adını asla değiştirmeyeceğini söyleyecek kadar ileri gitti.

Ancak Amerikan yerlisi savunuculuk grupları, ekibin önceki adını bırakması için yıllarca kampanya yapmıştı ve bu baskı, 2020'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin tetiklediği ırkçılık ve polis vahşeti üzerine ülke çapında bir hesaplaşmanın ortasında arttı.

Snyder, takımın Landover, Maryland'deki banliyö stadyumunun isim haklarını elinde bulunduran FedEx Corp'un kulübü yeniden markalaşmaya çağırmasının ardından tavrını değiştirdi. PepsiCo ve Nike hem FedEx'in liderliğini takip ettiler hem de ismin gözden geçirilmesi çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını söylediler.

Oneida Hint Ulusu temsilcisi ve Maskotu Değiştir kampanyasının lideri Ray Halbritter, Çarşamba günkü duyurunun "Amerikan yerlileri, sivil haklar savunucuları, sporseverler ve en önemlisi gelecek nesillerimiz için tarihi bir gelişmenin" sinyalini verdiğini söyledi.

Halbritter yaptığı açıklamada (PDF), "Bu, toplumlarımızdaki inziva ve saygıyı ilerletmek isteyen dünyadaki herkes için bir zaferdir." dedi.

"İsmin resmi olarak değiştirilmesi kutlama nedeni olsa da, Washington NFL ekibi tarafından bugün yapılan duyuru basit bir yeniden markalama olarak değerlendirilmemelidir ... Bu ana ulaşmanın nelere neden olduğunu asla unutmamamız ve böyle bir sosyal değişimin nasıl mümkün olduğunu fark etmemiz önemlidir. Sözlük tarafından tanımlanan bir hakaretin verdiği zararları - ne de bu kuruluştan veya NFL'den kullanımı için resmi özür olmamasını - tarihten silmemeliyiz."