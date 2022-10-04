Kırtasiye yardımı başladı! 2022 yılında yardım parası ne kadar ödenecek?

Devlet tarafından durumu olmayan vatandaşlar için verilen kırtasiye yardımı başvuruları araştırılmaya devam ediyor. Devlet tarafından verilen bu kırtasiye yardımından faydalanmak isteyen veliler ve öğrenciler kırtasiye yardımı başvuru ekranı ve başvurunun şartlarını hakkında bilgi almak istiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek olarak verilen ve kırtasiye yardımı olarak 1300 tl kırtasiye yardımının ne zaman yatırılacağı hakkında bilgiler merak edilmektedir.

Son zamanlarda verilen devlet destekli yardım paralarında en çok merak edilen kırtasiye yardımı olmaktadır. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte durumu olmayan vatandaşların özellikle kırtasiye masrafları için 1300 TL'ye kadar kırtasiye yardımı alabileceğini söyleyebiliriz. Kırtasiye yardımı başvuruları e devlet sitesi üzerinden kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

KIRTASİYE ÖDEMELERİ BAŞLADI!

1 Eylül ve 31 Aralık tarihleri arasında eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere 1300 TL olarak kırtasiye yardımı olarak verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine ihtiyaçları olması durumunda devlet tarafından bu ödemeler yapılmaktadır.

kırtasiye yardımı başvurusu yapacak olan vatandaşlar, e devlet üzerinden e devlet şifreleriyle birlikte giriş yaparak öğrenci olup veya belli olmaları durumunda kimlik numaraları aracılığı ile birlikte yardım başvurusunda bulunabiliyor. Aile ve çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek olan kırtasiye yardım parası ihtiyaç sahiplerinin başvuru yapmaları durumunda değerlendirmeye alınarak bir araştırma yapılarak onay verilmesi halinde 1300 TL olarak verilmektedir.