Emekli Hak Etti! Emekliye Ek Ödemeler Onaylandı ve Bugün Hesaplara Yatacak!

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, emekli olan kişiler hakettikleri ödemeleri bugün itibariyle birlikte kamu bankaları üzerinden almaya başladı. Emekli olan kişiler nakit ihtiyaçları olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek, kullanabilecekleri ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanabilmeleri için başvuru kriterlerine uygun olmaları durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, bu kişilere destek kredileri vereceğini açıkladı. Acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, bu kişilere 50000 TL'ye kadar haketmiş oldukları İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmalarına olanak sağlayacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, 50000 TL'ye kadar emekli ödemelerinde vatandaşlara gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için belirtilen kredi politikalarına uygun olup aynı gün içindede kredi ödemelerini vereceğini açıkladı. Emekli olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda alabilecekleri bu kredi kampanyalarında 50000 TL kredi ödemesi almaları durumunda internet bankacılığı üzerinden de onaylanan tutar, hemen kendi hesaplarına yatırabilirler.