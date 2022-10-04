Emekli Hak Etti! Emekliye Ek Ödemeler Onaylandı ve Bugün Hesaplara Yatacak!
Emekli Hak Etti! Emekliye Ek Ödemeler Onaylandı ve Bugün Hesaplara Yatacak!
Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, emekli olan kişiler hakettikleri ödemeleri bugün itibariyle birlikte kamu bankaları üzerinden almaya başladı. Emekli olan kişiler nakit ihtiyaçları olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek, kullanabilecekleri ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanabilmeleri için başvuru kriterlerine uygun olmaları durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, bu kişilere destek kredileri vereceğini açıkladı. Acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, bu kişilere 50000 TL'ye kadar haketmiş oldukları İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmalarına olanak sağlayacaktır.
Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, 50000 TL'ye kadar emekli ödemelerinde vatandaşlara gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için belirtilen kredi politikalarına uygun olup aynı gün içindede kredi ödemelerini vereceğini açıkladı. Emekli olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda alabilecekleri bu kredi kampanyalarında 50000 TL kredi ödemesi almaları durumunda internet bankacılığı üzerinden de onaylanan tutar, hemen kendi hesaplarına yatırabilirler.
Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, sizlere sadece ihtiyaç kredisi değil, yüksek limitte kredi kullanmanız durumunda diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatabilecek borç kapatma kredisi imkanı da sağlamaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında kredi başvurularını gerçekleştirerek, hemen 5 dakika içerisinde sonucunu verecek ve onaylanan bu krediler, hesaplarına yatırılarak da kullandırılacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlara belirtilen kredi şartlarına uygun olarak da hemen aynı gün içinde kredi işlemleri yapılmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emeklilere belirtilen politikalara uygun olmaları durumunda 50000 TL ödeme vermesiyle birlikte 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak ve ilk taksit ödemesini 90 gün ertelemeli yaparak da kullandıracaktır.