Mağazalar tarafından sunulan ve çoğu zaman vatandaşların cüzdanlarını rahatlatan promosyonlar devam ederken, bankalar da yeni girişimlerde bulunuyor. Hem devlete bağlı kamu bankalarının hem de özel bankacılık kuruluşlarının başlattığı bu son eğitim kampanyaları birçok kişinin ilgisini çekti.

Yeni okul yılına hazırlık telaşı ve koşuşturmacası içinde, Ziraat Bankası'nın yeni teklifi herkesi memnun edecek cinsten. Veliler ve öğrenciler gerekli malzeme ve giysileri ararken, Ziraat Bankası'nın kampanyası 250 liralık bir umut ışığı sunuyor. Aileler, masraflarının kısmen karşılanacağını bilerek biraz daha rahat nefes alabilecekler. İşte Ziraat Bankasının yeni kampanyasının detayları.

EĞİTİM HARCAMALARINIZA 250 TL HEDİYE

Ziraat Bankası, eğitim ödemelerinden bunalanları rahatlatacak heyecan verici yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya BankKart sahiplerine özellikle okul harcamaları için 250 TL değerinde Bankkart lira kazanma fırsatı sunuyor.

Kampanyadan 1 Eylül - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında Bankkart sahipleri ile Bankkart anlaşmalı kitap, kırtasiye, giyim ve ayakkabı sektörlerinden alışveriş yapanlar yararlanabilecek. Bankkart POS'larından tek seferde 750 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilere 50 TL ödeme yapılacak. Toplamda 250 TL değerinde cömert bir Bankkart lira ödemesi yapılmış olacak.

KAMPANYANIN ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde yayınlanan bilgiler dahilinde kampanya koşulları şu şekilde açıklanmıştır: Kampanya 1 Eylül - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Katılım için bankkart.com.tr'den, Bankkart Mobil uygulamasından veya OKUL yazarak 4757'ye SMS gönderilmesi gerekmektedir. SMS mesajları ücretsizdir. Kitap, kırtasiye, giyim ve ayakkabı sektörlerindeki Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde Bankkart'ınızla Bankkart POS'undan yapacağınız her 750 TL ve üzeri alışverişinize 50 TL ve 250 TL Bankkart lira hediye edilecektir.

İşlemlerin Bankkart anlaşmalı üye işyerlerindeki Bankkart POS'larından yapılması gerektiğini hatırlatalım. Aynı gün içerisinde aynı üye işyerinden yapılan ilk alışveriş kampanya kapsamında değerlendirilecektir.