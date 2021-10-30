Kırmızı Oda Dizisine İlgi Azalıyor

29 Ekim akşamında 49. yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkan Kırmızı Oda dizisi Cuma akşamlarının vazgeçilmez projesi olarak görülüyor. Yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkan ve ekranlarda fırtına estiren Kırmızı Oda dizisi yeni gelişmeleri ile dikkatleri üzerine çekti.

Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı proje ABC1 ve AB kategorilerinde de birincilikler aldı ve önemli başarılara imzasını attı. Diğer taraftan dizinin tüm kişiler kategorisinde 9. sıraya gerilediği görüldü ve bu durumun sebebi merak konusu oldu. Bazı gruplar da birincilik alan fakat tüm kişilikler kategorisinde ise 9. sıraya kadar gerileyen dizinin ortalamanın altında reyting oranları elde etmesi şaşırtıcı bir gelişme olarak görüldü.

Proje, geçtiğimiz sezona göre çok daha iyi reyting oranları alıyor ve yine 1. olarak seçiliyordu. Ancak bu sezonda tüm izleyici gruplarında projeye karşı gösterilen ilginin azalma eğiliminde olduğu gözlemlendi ve konu dikkat çekici olarak yorumlandı.

Birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı Kırmızı Oda isimli televizyon dizisi projesi hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Salı akşamında Masumlar Apartmanı dizisinde Kırmızı Oda’nın doktor hanımı olan Binnur Kaya rol alacak ve bu gelişme izleyici kitlesinin dikkatini çekecek. TV8 ile TRT1 kanalları arasında yapılan bu etkileşim ise dizi hayranlarının dikkatini çekti ve gelişmeler merak konusu oldu. Bu etkileşimin nedeni de her iki projenin de OGM Pictures tarafından hazırlanması olarak yorumlandı.

Kırmızı Oda bir sorun ile daha boğuşmakta ve yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor. Show TV ekranlarında Aziz isimli iddialı yapımın ekranlara getirilmesi bazı değişiklikler yaşanmasına neden olabilir. Aziz dizisi Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkarak Kırmızı Oda dizisinin birinciliklerinin kaybolmasına neden olabilir. 50. bölümü 5 Kasım tarihinde ekranlara gelecek olan dizi reyting oranları ile heyecan içerisinde bekleniyor.