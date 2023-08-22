Acil nakit ihtiyacına sunduğu pratik finansman çözümleri ile sevilen özel banka QNB Finansbank kişiye özel sunduğu kredi tekliflerine bir yenisini daha ekledi. Ağustos ayı bitmeden sunulan bu teklif 1+1, 2+1 ve 3+1 hayalinizde olan eve hızla kavuşmanızı sağlıyor. Standart konut kredisi paketinden faydalanarak son dönemlerde avantajlı hale gelen konut fiyatları değerlendirilebilir.

Küresel piyasalarda başlayan kriz döngüsü Türkiye piyasalarındaki enflasyon artışı ile birlikte kira bedelini astronomik rakamlara yükseltti. Hükümetin uyguladığı %25 kira artış sınırını hiçe sayan ev sahiplerine talep ettiği yüksek rakamlar ay sonunu zor getiren vatandaşın belini büküyor.

QNB FİNANSBANK 1 MİLYON 250 BİN TL “STANDART KONUT KREDİSİ” GERİ ÖDEME TABLOSU

Asgari ücretle aylık geçimini sağlamak isteyen öte yandan aynı anda yüksek kira masrafı altında ezilen vatandaşın imdadına özel bankalar yetişiyor. QNB Finansbank 1 milyon 250 bin TL ev kredisi 180 ay vade fırsatı ile sunuldu. Sabit faiz oranlı konut kredisi teklifinden yararlanmak isteyenler için oluşabilecek maliyetler aşağıdaki tablodan incelenebilir:

Kredi tutarı: 1 milyon 250 bin TL

Kredi vade süresi: 180 ay

Kredi aylık faiz oranı: %3,21

Kredi aylık taksit tutarı: 40.261,45 TL

QNB FİNANSBANK 1 MİLYON 250 BİN TL “STANDART KONUT KREDİSİ” BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

QNB Finansbank Standart Konut Kredisi başvurusunda bulunmak isteyenlerin belirli şartları karşılaması gerekiyor. Başvuruda bulunacak olan kişinin satın alacağı evi teminat olarak göstermesi gereklidir. Banka ihtiyaç duyduğunda kefil talep edebilir. Sabit faizli kredi ödemelerinde kredi taksitlerinin ilki ya da birden fazlası erken ödendiğinde kalan vade 36 ayı aşmadığında ödenen para tutarından %1, 36 aydan fazla ise %2'yi geçmeyecek şekilde masraf tahsil edilir. Tapuda mesken olarak geçirilen gayrimenkul alımında yalnızca gerçek kişiler bu fırsatı değerlendirebilir.

QNB FİNANSBANK 1 MİLYON 250 BİN TL “STANDART KONUT KREDİSİ” BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

QNB Finansbank Standart Konut Kredisi başvurusunda bulunacaklar, QNB Finansbank Mobil uygulama, internet şubesi veya en yakındaki şubeye giderek başvuru yapılabilir. Bankanın talep ettiği evrakların eksiksiz teslim edilmesi önemlidir. QNB Finansbank Standart Konut Kredisi başvuru evrakları şunlardır: