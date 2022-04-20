Kiracılara Kamu Bankalarından Dev Destek: Tam 5000 TL Anında Hesaplarına Aktarılacak! Kiracılara özel bir şekilde verilmekte olan nakit destek ödemeleri ile ilgili sizlere bu haberde çeşitli bilgiler sunacağız. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden verilecek bir devlet destekli ödemeleri, müracaat işlemlerini gerçekleştiren herkese verilecek.

Kiracılar artık problem yaşamayacak. 5000 TL tutarında nakit destek ödemesi banka hesapları üzerinden kendilerine verilecek. Kamu bankaları üzerinden 36 aylık vade seçeneği ile 5000 TL'lik destek ödemesinin alınması mümkündür. 5 bin TL tutarında nakit destek ödemesinden faydalanmak amacıyla muhtaç durumda olması ile Sosyal yardımlaşma kaydının bulunmaması halinde onay alınabilir. Destek parası şeklinde sunulacak bu Kredi açısından açıklamalar peş peşe geldi. 1100 TL sonrasında kiracılara 5000 TL nakit destek ödemeleri şimdiden başladı.

Kiracılara 5000 TL nakit destek ödemeleri detayları neler?

Yardıma muhtaç durumda bulunan vatandaşlara bankalar üzerinden sunulacak olan 5000 TL tutarında nakit kredi desteği, 36 aylık vade seçeneği şeklinde kiracıları da sunulacak. Kredi müracaat işlemleri ise bankanın internet bankacılığından yapılacak. Kredi müracaat işlemleri esnasında banka değerlendirme gerçekleştirecek ve müşterilere anında sonucu bildirecek. Onay verilmesi halinde kamu bankalar üzerinden 5000 TL tutarında nakit destek ödeneği 36 aylık vade seçeneği şeklinde verilecek. Sizlerde müracaat işlemlerinizi hemen yaparak kamu bankaları üzerinden 5000 TL tutarında nakit destek ödemesinden faydalanabilirsiniz.