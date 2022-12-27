Kira Sözleşmeleri Online Ortama Taşınıyor! E-Devlet Üzerinden Kira İşlemlerini Yapabileceksiniz

2023 itibarıyla devletin kayıt dışı ekonomi ile mücadele edebilmesi için ele alacağı tedbirler arasında kiracılar ve ev sahipleri de yer alıyor. Her iki tarafı da ilgilendiren bu haber önümüzdeki yıl itibariyle kira sözleşmelerinin online ortama taşınabilmesi üzerinde yoğunlaşıyor. Hazine ve maliye Bakanlığı tarafından 2023 ve 2025 yılları içerisinde kayıt dışı ekonomi ile mücadele edebilmek adına yeni planlarını paylaştığı sürece giriş yapıldı. Toplumsal olarak refahı sağlayabilmek ekonomide düzenli istikrarı ön plana çıkarabilmek için ele alınacak bu yeni uygulama kiracı ve ev sahipleri içinde farklı bir süreci beraberinde getiriyor. Kira sözleşmeleri artık e-devlet üzerinden yapılmaya başlanacak.

Bunun için Türkiye Gayrimenkul Değerleme Bilgi Sistemi adı verilen bir online erişim alanı kurulacak. Tamamıyla Tapu vhttps://www.cnnturk.com/ekonomi/kira-sozlesmeleri-e-devletten-yapilabileceke kadastro bilgi sistemine eklenerek sürdürülecek olan yeni uygulamada taşınmazın değeri ve modelinin sistemde belirlenmesi de sağlanacak.

Online Kira Sözleşmesi Uygulaması Ne Zaman Geçerli Olacak?

2024 yılı sonuna kadar tüm sistem hazır bir şekilde kullanılabilir hale gelecek. Konu üzerine emlak uzmanı kendi fikirlerini paylaştı. Kira konusunda anlaşmazlık yaşayan pek çok ev sahibi ve kiracı bulunuyor. Bu yeni sistem sayesinde bu problemlerin azaltılabilmesi mümkün hale gelecek. Kira takip sistemi adı da verilebilecek bu sistem ile beraber kira kontratları artık online ortamda resmileşmiş hale gelecek. Bu durum fahiş artışların önüne geçebilmeyi de sağlayacak. Bunun için uzun bir süreç gerekiyor. Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi adı verilen bir uygulama tasarlanacak. Uygulamanın 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.