Kira Fiyatlarında Artış Yüzde 100’ü Geçti, Son Dakika Açıklama Geldi

Her alanda enflasyon kendini hissettiriyor. Maaşlara gelen zamlar hayat pahalılığı karşısında hızla eriyor. Bu zamlardan en çok etkilenen sektörlerin arasında da emlak geliyor. Kiralık ev fiyatları son 1 yılda inanılmaz bir yükseliş gösterdi. Yükseliş bazı şehirlerde 0’ü geçti. Özellikle okulların da açılması ile yetersiz yurt probleminden veya özel evde kalmak isteyen öğrenciler nedeni ile kiralık evlere olan talep iyice yükseldi.

Talebin hızla artması da fiyatların daha da yükselmesine neden oldu. Ağustos 2020 tarihinden Ağustos 2021 tarihine kadar fiyatlarda 0’ü aşan oranlarda zamlar yansıdı. Kiralık evlerde yaşamak zorunda olan ve düşük bütçe ile geçinmeye çalışanlar ve öğrenciler bu artışları kaldıramayacak hale geldi.

Kira Fiyatlarında Artış 100'de 100’ü Geçti

Kira fiyatlarında ne yüksek artış Nevşehir’de görüldü. Onu 8 fiyat artışı ile Muş ve 7’lik kira artışı ile Batman izledi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de de %80’i geçen zamlar geldi. Ortalama ev fiyatları 1500-2000 lira arasına kadar yükseldi. Bunun yanında öğrenci şehri olarak anılan Eskişehir gibi şehirlerimizde de fiyatlarda ciddi yükselişler oldu. Okulların açılması ve öğrencilerin ev arayışı da bu yükselişi son günlerde hızlandıran bir diğer adım oldu.

Öğrenci Şehirlerinde de Artış Yüksek

Kayseri, Eskişehir gibi öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği şehirlerde de kiralar yükseldi. Kayseri’de 6, Eskişehir’de ise %54’lük bir fiyat artışı yaşandı. Bu fiyatlarla bir geliri olmayan öğrencilerin ise ev tutmaları imkânsız hale geldi. Okulların da açılması ile evlere olan talebin artması fiyatların yükselmesindeki önemli sebeplerden birisi oldu. Bu yükselişler sonucunda öğrencilerin bir ev tutması zorlaştı. Öğrenciler kalacak yer problemi yaşamaya başladı.

Talebin artması, enflasyonun yükselmesi ve pandeminin getirdiği sebepler ile ev fiyatlarındaki artış da devam ediyor. Özellikle büyük şehirlerde artık ev almak bir yana kiralamak bile çok zor bir duruma geldi. Özellikle asgari ücretle geçinmeye çalışanlar ve öğrenciler için ev fiyatları ulaşılmaz bir seviyeye geldi. 0’ü aşan zamlar bazı evlerin fiyatlarının asgari ücretin bile üstüne çıkmasına sebep oldu.

Kira Artışı Yaşanmayan İllerde Var

Yüksek kira artışlarının yanında kira artışı yaşanmayan iki ilimizde oldu. Bu iller Hakkâri ve Tunceli oldu. Bu iki ilimizde geçen seneye oranla kiralarda bir artış görülmedi. Yüksek zamların yaşandığı emlak sektöründe bu iki il istisna olarak karşımıza çıktı ve herhangi bir fiyat artışı görülmedi.