Kira Düzenlemeleri Konusunda Harika Bir Gelişme Yaşandı: Bakan Murat Kurum da Tarih Vermiş Oldu! Artan kira fiyatlarına yönelik düzenleme tarihi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından bizzat aktarılmış oldu: Kendisi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bahsi geçen bu düzenlemeyi yakın zamanda açıklayacağını sözlerine ekledi. Bakan, 10 gün içerisinde kira fiyat artışları ile alakalı biçimde düzenlemenin neticeye erdirilip yaşama empoze edileceğini ifade etmiş oldu. Yaptığı açıklamada bu açıklamanın yakında yapılacağını dile getirdi.

Çalışmalara Devam Ediliyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güngören’de yapılan Şişecam konutlarının temel atma töreninde yer aldı ve törenin son kısmında basın görevlilerinin suallerine birer birer cevap vermeyi tercih etti. Ev ve kira ücretlerinin artmasına dair sorulan sualleri cevaplayan bakan, her vatandaşın ve esnafın yanında olduklarını ve bundan böyle de olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhuriyet Dönemi’nin en önemli sosyal konut seferberliğini ise geçtiğimiz süreçte yaptıklarını söyledi. Bir milyon yüz otuz bin rakamına erişildiğini aktardı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bir sosyal konut projesi ile alakalı olarak açıklamada bulunacağını ve bu açıklamanın en kısa sürede yapılacağını da aktardı.

İlerleyen zaman diliminde bu konuya dair bir hareketlilik olması da bekleniyor. Herkesin gözü bu haberin güncellenmesindedir. Umarız harika gelişmeler yaşanır ve herkes bundan memnun kalır.