Emekli Vatandaşlara Kurban Bayramı İkramiyesiyle Beraber 500 TL Ödeme Yapılmaya Başlandı. Emekli maaşını İş Bankası’ndan çeken emekli vatandaşlar için son derece mühim bir duyuru açıklanmış oldu. Bahsi geçen duyuruda emekli vatandaşlar için harika bir fırsat sunulduğu belirtilmiş oldu. Emekli maaşını İş Bankası’ndan çekip emekli bir yakınına referans olacak bireylere 500 TL nakit verileceği açıklandı. Bunun yanı sıra İş Bankası’ndan gelen duyuruda bahsi geçen kampanyanın 30 Haziran tarihine değin süreceği de bildirildi.

500 TL Ödeme Gelecek!

İş Bankası’ndan bu kampanyaya dair açıklama gelirken Maximum Mobil’den kampanyaya katılarak direkt bir biçimde kişiye özel halde referans kodunu alan ve bahsi geçen kodu bizzat paylaşıp SGK emeklisi yakınlarına referans olmakta olan emekli maaşı alan müşterilere bu maaşı İş Bankası’na aktararak üç sene için taahhüt veren her emekli yakını için iki yüz elli lira olacak şekilde totalde en çok iki yakın için 500 TL kazanılabileceği öne sürüldü.

SMS Yollanacak

Ek olarak İş Bankası tarafından yapılan duyurunun süren kısmında kodu alan emekli yakınlarının SGK emekli maaşlarını üç yıllık bir süreyle İş Bankası’ndan almayı onaylaması ve sonrasında REFERANS yazarak boşluk koyup referans kodunu da ilave edip 4402 numarasına kısa mesaj göndermesinin kafi olacağı söylendi. Detaylar zaman içerisinde şu an olduğundan çok daha net bir hale gelebilir. Dikkatli olmakta yarar var.