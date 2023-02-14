Kimsenin haberi yok! Fazla bilinmeyen para yardımları ilaç gibi gelecek! Aylık 2000 TL toplu 220 bin TL hibe para

Fazla bilinmeyen para yardımları ilaç gibi gelecek! Kimsenin haberi yok! Aylık 2000 TL toplu 220 bin TL hibe para... Devlet durumu kötü olan kimseler için birçok farklı proje yürütüyor. Bu projeler oldukça fazla olduğundan vatandaşlar hepsi hakkında fikir sahibi olamayabiliyor. Yapılan yardımların çoğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor. Bu nedenle destek isteyen kimseler mutlaka belirli aralıklarla kurumun e-devlet sayfasını kontrol etmelidir.

Devlet Tarafından Yapılan Yardım Çeşitleri Nelerdir?

Devletin verdiği yardımlardan birisi doğum yardımıdır. Üç çocuğa kadar verilen bu yardım çocuk sayısına göre artmaktadır. Fatura yardımları kış aylarında ailelerin yakıt masraflarının karışlanması için verilmektedir. Okul yardımları çocukların ve gençlerin eğitim hayatlarına devam edebilmesi için ödenir.

Ailelerini kaybeden çocuklara yetim aylığı ödenmektedir. Aynı şekilde aile üyeleri hasta olduğu için onlara bakan ve çalışamayan kimselere de bakım aylığı verilmektedir. Son zamanlarda çıkan ve oldukça sevilen desteklerden birisi de barınma yardımı olmuştur. Eski ve bakımsız evlerde oturan kimselere hibe şeklinde verilmektedir. Tarlası olan kimselere de prefabrik ev yardımı yapılmaktadır.

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