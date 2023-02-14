İŞKUR en az ilköğretim mezunu yüksek maaşlı güvenlik görevlisi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve detayları!
İş ilanları arasında en çok başvuru özel güvenlik görevlisi ilanına yapılır. İlanlarda yaş, askerlik, sağlık gibi kriter bulunuyor.
İş ilanları arasında en çok başvuru özel güvenlik görevlisi ilanına yapılır. İlanlarda yaş, askerlik, sağlık gibi kriter bulunuyor. İlanlara başvurabilmek için silahlı ve silahsız sertifikalar gerekir.
Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları
Açılan ilanlarda İşkur güvenlik görevlisi alımlarında bazı şartlar aranmaktadır. Şartlar;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
18 yaşından büyük olmak
Görevi için engel olacak herhangi sağlık sorunu bulunmaması
En az ilköğretim mezunu olmak
Kamera sistemleri alanında tecrübe sahibi olmak
Askerliğini tamamlamış olmak
İletişim konusunda sorun yaşamayan
Vardiya çalışma sistemine uyum sağlayan
Özel Güvenlik Görevlisi Alımı İlanları
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
Özel / Daimi
1 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru
(Çalışma Yeri: İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE) 00007288961
15.02.2023
1 Gün Kaldı
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Özel / Daimi
2 Açık Pozisyon İl Geneli Başvuru
(Çalışma Yeri: DENİZLİ / HONAZ) 00007285014
15.02.2023
1 Gün Kaldı
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Özel / Daimi
1 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru
(Çalışma Yeri: ESKİŞEHİR / ESKİŞEHİR MERKEZ) 00007286054
15.02.2023
1 Gün Kaldı
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Özel / Daimi
7 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru
(Çalışma Yeri: İSTANBUL / TUZLA) 00007275143
15.02.2023
1 Gün Kaldı
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Özel / Daimi
2 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru
(Çalışma Yeri: İSTANBUL / TUZLA) 00007275148
15.02.2023
1 Gün Kaldı
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
Özel / Daimi
1 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru
(Çalışma Yeri: ISPARTA / ISPARTA MERKEZ) 00007275502
15.02.2023
1 Gün Kaldı
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Özel / Daimi
4 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru
(Çalışma Yeri: YALOVA / ALTINOVA) 00007275201
15.02.2023
Güvenlik görevlisi alımı ilanları linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx
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