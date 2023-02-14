İŞKUR en az ilköğretim mezunu yüksek maaşlı güvenlik görevlisi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve detayları!

İş ilanları arasında en çok başvuru özel güvenlik görevlisi ilanına yapılır. İlanlarda yaş, askerlik, sağlık gibi kriter bulunuyor. İlanlara başvurabilmek için silahlı ve silahsız sertifikalar gerekir.

Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları

Açılan ilanlarda İşkur güvenlik görevlisi alımlarında bazı şartlar aranmaktadır. Şartlar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

18 yaşından büyük olmak

Görevi için engel olacak herhangi sağlık sorunu bulunmaması

En az ilköğretim mezunu olmak

Kamera sistemleri alanında tecrübe sahibi olmak

Askerliğini tamamlamış olmak

İletişim konusunda sorun yaşamayan

Vardiya çalışma sistemine uyum sağlayan



Özel Güvenlik Görevlisi Alımı İlanları

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE) 00007288961

15.02.2023

1 Gün Kaldı

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.

Özel / Daimi

2 Açık Pozisyon İl Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: DENİZLİ / HONAZ) 00007285014

15.02.2023

1 Gün Kaldı



Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: ESKİŞEHİR / ESKİŞEHİR MERKEZ) 00007286054

15.02.2023

1 Gün Kaldı



Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Özel / Daimi

7 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: İSTANBUL / TUZLA) 00007275143

15.02.2023

1 Gün Kaldı

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Özel / Daimi

2 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: İSTANBUL / TUZLA) 00007275148

15.02.2023

1 Gün Kaldı

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: ISPARTA / ISPARTA MERKEZ) 00007275502

15.02.2023

1 Gün Kaldı

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)



Özel / Daimi

4 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: YALOVA / ALTINOVA) 00007275201

15.02.2023

Güvenlik görevlisi alımı ilanları linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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