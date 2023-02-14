İŞKUR en az ilköğretim mezunu yüksek maaşlı güvenlik görevlisi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve detayları!

İş ilanları arasında en çok başvuru özel güvenlik görevlisi ilanına yapılır. İlanlarda yaş, askerlik, sağlık gibi kriter bulunuyor.

Güncel 14.02.2023 - 09:22 14.02.2023 - 09:22 Alp Eren
İŞKUR en az ilköğretim mezunu yüksek maaşlı güvenlik görevlisi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve detayları!

İş ilanları arasında en çok başvuru özel güvenlik görevlisi ilanına yapılır. İlanlarda yaş, askerlik, sağlık gibi kriter bulunuyor. İlanlara başvurabilmek için silahlı ve silahsız sertifikalar gerekir.

Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları

Açılan ilanlarda İşkur güvenlik görevlisi alımlarında bazı şartlar aranmaktadır. Şartlar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

18 yaşından büyük olmak

Görevi için engel olacak herhangi sağlık sorunu bulunmaması

En az ilköğretim mezunu olmak

Kamera sistemleri alanında tecrübe sahibi olmak

Askerliğini tamamlamış olmak

İletişim konusunda sorun yaşamayan

Vardiya çalışma sistemine uyum sağlayan

Özel Güvenlik Görevlisi Alımı İlanları

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı)  

Özel / Daimi

14 Şubat Sevgililer Günü Hediye Önerileri, Sevgililer Günü'nde Ne Alınır?

14 Şubat Sevgililer Günü Hediye Önerileri, Sevgililer Günü'nde Ne Alınır?

1 Açık Pozisyon    İlçe Geneli Başvuru
(Çalışma Yeri: İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE)    00007288961
15.02.2023
1 Gün Kaldı

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı)  

İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Özel / Daimi
2 Açık Pozisyon    İl Geneli Başvuru
(Çalışma Yeri: DENİZLİ / HONAZ)    00007285014
15.02.2023
1 Gün Kaldı
 

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)  

İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Özel / Daimi
1 Açık Pozisyon    İlçe Geneli Başvuru
(Çalışma Yeri: ESKİŞEHİR / ESKİŞEHİR MERKEZ)    00007286054
15.02.2023
1 Gün Kaldı
 

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)  

Özel / Daimi
7 Açık Pozisyon    İlçe Geneli Başvuru
(Çalışma Yeri: İSTANBUL / TUZLA)    00007275143
15.02.2023
1 Gün Kaldı

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)  

Özel / Daimi
2 Açık Pozisyon    İlçe Geneli Başvuru
(Çalışma Yeri: İSTANBUL / TUZLA)    00007275148
15.02.2023
1 Gün Kaldı

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı)  

Özel / Daimi
1 Açık Pozisyon    İlçe Geneli Başvuru
(Çalışma Yeri: ISPARTA / ISPARTA MERKEZ)    00007275502
15.02.2023
1 Gün Kaldı

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)  

Özel / Daimi
4 Açık Pozisyon    İlçe Geneli Başvuru
(Çalışma Yeri: YALOVA / ALTINOVA)    00007275201
15.02.2023

Güvenlik görevlisi alımı ilanları linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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