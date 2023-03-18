Emekli Olmadan 2 Bin 604 Lira Alın! Üstelik Karşılıksız Geri Ödemesiz Devlet Desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor. Yeni yılın başlamasıyla ve seçim döneminin gelmesi ile birlikte ödemelerdeki miktarlarda da artış yaşandı. 65 yaş üstü vatandaşlar için verilen desteğin miktarı da aylık 2 bin 604 TL oldu, koşullar kolaylaştırıldı.

YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR OLDU 2023?

65 yaş üstü SGK veya BAĞ-KUR emeklisi olmayan vatandaşlar, üç ayda bir yaşlılık aylığı alabilmektedir. Bu maaşın ödemeleri yılda dört defa mart, haziran, eylül ve aralık aylarında gerçekleşmektedir. İlk ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla yapılmaktadır. İlk ödeme gerçekleştirildikten sonraki tüm yardımlar da PTT tarafından ödenmektedir. 2022 yılında 1.684 TL olarak ödenen yaşlılık aylığı miktarı, bu yıl asgari ücrete yapılan yüzde 54,66 oranındaki zam ile birlikte 2 bin 604 TL'ye yükseltilmiştir.

YAŞLILIK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

65 yaş ve üzeri vatandaşlar yaşlılık maaşı almak için belirli şartları yerine getirmelidirler. Bu şartların ilki, 65 yaş ve üstü olmaktır. Bunun yanı sıra, kişinin hane gelirinin asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekmektedir. Yardımdan yararlanmak için karşılanması gereken tek şart budur ancak, emekli maaşı, nafaka, dul ve yetim aylığı, sosyal hizmetlerden alınan harçlık ödemesi, sağlık sigortası ve sosyal güvencesi olan kişilere yaşlılık aylığı bağlanmamaktadır. Gerekli kriterleri karşılayan vatandaşlar başvuruları onaylanması halinde 2.604 liralık yaşlılık maaşını alabilecektir.

YAŞLILIK MAAŞI BAŞVURUSU

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, devletten yaşlılık aylığı almak istediğini ilgili kurum olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bildirmek zorundadır. Bu başvuru, vatandaşların yaşadıkları yere bağlı olarak çalışan kaymakamlıkların alt kurumu olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılabilir. Yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar bu kuruma gidip başvuru formunu doldurarak ve gerekli evrakları teslim ederek kolayca başvurularını tamamlayabilirler.

YAŞLILIK MAAŞI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yaşlılık maaşı başvurusu yapacak olan vatandaşlar, belirli evrakları başvuru yaparken teslim etmek zorundadır. Bu belgeler arasında; 2 adet vesikalık fotoğraf, muhtarlıktan alınmış muhtaçlık kağıdı, herhangi bir maaş almadığını gösterir resmi belge, mal bildirim belgesi, vukuatlı nüfus kayıt belgesi, yaşlılık aylığı başvuru dilekçesi ve sağlık kuruluşlarından birinden alınmış yaşlılık raporu gibi belgeler yer almaktadır. Herhangi bir belgenin eksik teslim edilmesi halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

YAŞLILIK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2023 MART?

Yapılan incelemeler sonucunda gerekli koşulları karşıladığı tespit edilen vatandaşların yaşlılık maaşları doğum tarihlerine göre belirlenen günlerde hesaplarına yatırılmaktadır. Yılda 4 kere olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında ödeme yapılmaktadır. Devlet tarafından yapılan açıklamaya göre; doğum tarihinin son rakamı 0 ile 5 arasında olan kişiler yaşlılık aylığını yukarıda söz ettiğimiz ayların 5. Günü, 1 ile 6 arasında olan kişiler ayın 6. Günü, doğum tarihinin son rakamı 2 ile 7 arasında olan kişiler ayın 7. günü, 3 ile 8 arasında olan kişiler ayın 8. günü, son rakamı 4 ile 9 arasında olan kişiler yaşlılık aylığı ayın 9. günü hesaplarında görebilir. Hesaplarına yatırılan paraları kendilerine en yakın PTT şubelerine giderek çekebilirler.