BES ile Birikimler Kazanca Dönüşüyor! BES ile Emekli Olunabiliyor! Çocuklar için BES’te Var!

İş Bankası bireysel emeklilik sistemine dahil olmak isteyenlere özel kampanya ve dönemini başlattı. Yeni yıla özel artan devlet katkısı ile beraber BES sistemi ile erken emeklilikten faydalanacaklara özel teklifler sunuluyor. İstendiğinde içeride biriken para acil nakit ihtiyacını karşılayabilmek için önceden alınabiliyor. Emeklilik dönemini kazanca çevirecek olan BES sistemi sayesinde hedeflenen tutar yatırım amacı ile ileride rahatlıkla kullanılabilir. Hayat standartlarını yükseltebilmek için kullanılabilecek nakit kazanım ileride SGK aracılığı ile emekli maaşı alabilmeyi de sağlıyor.

BES sistemini banka aracılığı ile katılım sağlamak isteyenlerin belirli şartları karşılaması gerekiyor. Öncelikle başvuruda bulunacak olan kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. BES sistemi yönüne başvuruda bulunabilmesi için İş Bankası'nın cep telefonu hattını kullanabilir ya da bankayı ziyaret edebilir. Kişinin düzenli bir ek gelire sahip olması gereklidir. Farklı ihtiyaçlar için birikim yapılabilir. İstendiğinde ileride uygun ödeme koşulları ile emekli olunabilir.

BES’ten Nasıl Yararlanılır?

BES sistemi ile yalnızca kişinin kendisi değil ailesi de güvence altına alınıyor. Emeklilik hakkı elde etmek isteyen bir kişinin kesintisiz olarak 10 yıl boyunca sistemde kalması ve 56 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. BES sisteminde en büyük getiri devlet katkısı oluyor. Her yıl bu rakam değişiyor. Şu anda kişisel yatırıma özel %30 devlet katkısı ekleniyor. 100 TL'lik bir yatırım yapan kişi devlet katkısı ile 130 TL alması anlamına geliyor. Kişi zorlandığında ödemeleri durdurarak ara verebilir. Daha sonra ödemelere devam edebilir.

Sistemden erken ayrılmak isteyenler yatırımın getirisi de göz önünde bulundurularak gelir vergisi kesintisi tutarını ödedikten sonra ancak ayrılabilir. İş yerinde çalışırken zorunlu olarak otomatik katılım kapsamında BES sistemine dahil edilmiş olanlar 2 aylık süreç içerisinde cayma hakkını kullanabilirler.

18 Yaş Altı BES’ Giriş!

Sistemde kalmayı kabul edenler kazandıkları birikimleri emeklilik döneminde toplu olarak ya da aylık maaş şeklinde alabilecek. Otomatik katılım sistemine dahil olarak bireysel emeklilikten faydalanmak isteyenlerin BES sistemine dahil olması gerekiyor. BES sistemi çocuklar için de yapılabiliyor. Aileleri tarafından 18 yaşından küçük çocukların güvencesi geleceğine güvence altına alabilmek için planlamalar yapılabiliyor. Devletin ödediği %30'luk katkı çocuğun birikimine ekleniyor.

18 yaşına gelene kadar yasal temsilcisi anne ya da babası oluyor. Çocuklar için BES sistemi planından faydalananlar aidat ücreti ödeniyor. %30'a kadar tasarruflarına devlet desteği ekleniyor. Birikimler profesyonel bir portföy yöneticisi tarafından yönlendiriliyor. İş kültür yayınları ile yapılan anlaşma doğrultusunda internet sitesi üzerinden yapılacak. Alışverişlerde çocuk için %30'a kadar indirim fırsatı sunuluyor. Anlaşmalı olunan sağlık kuruluşlarından indirimli olarak faydalanabiliyor.