Sosyal güvenlik kurumlarının yasal şartları gereğince emekli veya emekli yakınları çifte maaşı hakkını değerlendirebiliyor. Hatta bazı durumlarda 3 maaş alma hakkı dahi bulunuyor. Emeklinin ekonomik olarak barınabilmesi ay sonunu kolaylıkla getirebilmesi için sunulan bu fırsatlar kanunlarla korunuyor.

2023 yılı Eylül ayı sosyal güvenlik güncel mevzuatlarında sigortalı bir vefat ettiği anda eşi ister çalışsın ister emekli olsun ölüm maaşından faydalanabiliyor. Eşlerden herhangi biri vefat ettiğinde sağ kalan eşe ek maaş bağlanıyor. SGK bu aşamada kadın ya da erkek olma şartı koymuyor.

SOSYAL GÜVENCESİ BULUNMAYAN İLE ÇALIŞAN AYNI ORANDA MI ÖDEME ALIYOR?

Eşi vefat etmiş olan bir kişi eğer eşinin çalıştığı sigortalılık süresi uygunluk gösteriyorsa ek geliri olup olmaması fark etmeksizin aylık alabiliyor. Çalışıyor ya da çalışıyor olmaması da bu durumu olumsuz etkilemiyor. Ancak çalışan bir kişinin alacağı maaş oranı değişebiliyor.

Herhangi bir güvencesi bulunmayan ve emekli maaşı olmayan bir kişi vefat eden eşinin maaşının %75'ini kadar alabiliyor. Çalışan veya emekli olan bir kişi ölen eşi üzerinden maaşını %50'sine sahip olabiliyor.

EMEKLİ KADIN/ERKEK SGK İLE 3 MAAŞ NASIL ALABİLİR?

EYT ile emekli olanlar SGK ile 3 maaş nasıl alabilirim? sorusunu merak ediyor. SGK tarafından yapılan açıklamada kanunlarla korunan bu hak 3 farklı maaş alabilmeyi mümkün hale getiriyor. Emekli bir kadın çalıştığı emekli aylığının ile ilk maaşına sahip oluyor. Vefat eden eşinden kaynaklı olarak ikinci maaşını alabiliyor. Bu kadın yeniden evlenmediğinde babası memur emeklisi olarak vefat etmiş olması halinde üçüncü bir maaş daha alabiliyor.