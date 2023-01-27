Kimse beklemiyordu bugün netleşti 1800-3600 ve 5600 SGK SSK prim günle 49-50 ve 51 yaşında emeklilik müjdesi verildi

Emekli olmadıysanız en fazla gündeme gelen konu erken emeklilik oluyor. Bayanlarda 58 erkeklerde 60 yaş sınırı bulunmaktadır. Hem de 1999 senesi ve evveli bağlamında 15 sene sigortalı olma zamanı ve 3600 prim ödenmiş olması istenmektedir. 1999 senesi ardından sigorta olanlar 4500 prim ve 25 yıl sigortalı olma emeklilik bağlamında gereklidir. Bu kategoride olan vatandaşlar için sigortalı olma tarihinin başlangıcına bakıldığında 50, 51, 53 yaşlarında emekli olunması söz hususu olmaktadır.

50, 51, 53 Yaş Kadınlarda ve Erkeklerde Emeklilik Nasıl?

Kadınlarda emeklilik ile ilgili yaş ve sigorta başlangıcı şu şekildedir:

· 50 yaş için 23 Mayıs 1994 ile 23 Mayıs 1995 tarihleri arasında sigorta başlangıcı olmalı

· 51 yaşında emekli olmak için24 Mayıs 1995 ve 24 Mayıs 1996 arası

· 53 yaşında emekli olmak için 23 Mayıs 1996 ve 24 Mayıs 1997 arasında ilk sigorta girişi yapılması gerekmektedir.

Erkeklerde emeklilik yaşı ve ilk sigortalı olma tarihleri şu şekildedir:

· 50 yaş için 24 Eylül 1987 ve 20 Mayıs 1988 tarihleri arasında sigorta başlangıcı olmalı

· 51 yaşında emekli olmak için 20 Mayıs 1988 ve 23 Ağustos 1988 arası

· 53 yaşında emekli olmak için 24 Mayıs 1988 ve 24 Mayıs 1989 arasında ilk sigorta girişi yapılması gerekmektedir.

Emeklilik İçin Yapılması Gerekenler

Emeklilik bağlamında sigorta girişlerinin belirlenmesinin sonrasında bu tarihlerin dışında bir tarihte sigorta girişi varsa bu giriş tarihine göre emeklilik hesaplaması yapılmaktadır. Sigorta girişi tespit edilen tarihin dışında olan bireylerin yoğun olması nedeni ile bu vatandaşlar için de bir planlama yapılması yapılacaktır.



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