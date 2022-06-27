Kimlikte Yeni Dönemi Başlattı! İçişleri Bakanlığı 81 İlde Süreci Başlattı!

T.C. kimlik kartı, ehliyet ve geçiş belgesi gibi belgelerde yeni dönem başlıyor. Havelsan tarafından geliştirilmiş olan parmak izi sistemi devreye giriyor. Sisteme göre yerli parmak izi 81 ilde uygulamaya girecek. Bu uygulama ile 2 milyon belgenin yerli sisteme geçmesi bekleniyor.

T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi gibi birçok belge için geliştirilen yerli parmak izi sisteminde süreç başladı. 81 ili kapsayan çalışmada yerli parmak izi tanımlaması gerçekleştirilecek. Yaklaşık 2 milyona yakın belgede yerli sistem için hazırlık aşamasında.

Vatandaşların parmak izi başta olmak üzere, kişiye özel olan biyometrik verilerin ulusal yazılım araçları ile güvence altına alındığı Ulusal biyometrik veri yönetim sistemi yaygınlaştırılmaya devam ediyor.

Biyoteksan tarafından geliştirilen sistemde havelsan desteği de alınarak yerli parmak izi tanıma sistemi 2021 yılında ilk defa kullanılmaya Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde başlandı. Bir yıl içinde kayıtlı bütün göçmenlerin biyometrik verilileri ile kimlik doğrulamanın yanı sıra sorgulama işlemleri de bu sistem üzerinden yapıldı.

Yerli sistem Ocak 2022 tarihinde Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü bünyesinde 81 ilde kullanılmaya başlandı. Kısa zaman içerisinde 2 milyona yakın belge yerli parmak izi tanıma sistemine alınmış oldu.

Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi kapsamında, olay yerlerinden alınan parmak izleri Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanım alanına girmesi için çalışmalar başlatıldı.

Parmak izi tanıma ile ilgili veri girişlerinin yanı sıra teknoloji kullanımın artması gözlemlenirken, gelecek dönemlerde ise avuç içi ile birlikte damar, yüz, retina ve ses gibi diğer biyometrik verilerin de kullanımı ve millileştirilmesi hedefleniyor.

Biyometrik verilerin ulusal yazılım araçları ile güvence altına alınması günümüzde önemlilik arz ediyor. Bu nedenden dolayı biyometrik verileri parmak izi, avuç izi, damar, retina ve ses gibi diğer biyometrik tanıma verilerinde de yerli ve milli gelişmeler hedefleniyor. Bu konuda İçişleri Bakanlığı Biyometrik Veri Sistemi Projesi çalışmalarını başlattı. Böylelikle yerli ve ulusal olan biyometrik sistem verileri güven altına alınmış olacak.