Acil kredi herkese lazım! O zaman bu bankaya kulak verin, Hesaplarınıza 8 bin 500 TL yatıracağını açıkladı

Acil kredi alacak kişilere uygun faizlerle krediler verilmeye devam ediliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Akbank 8500 TL'ye kadar sizlere destek ödemesi yapacağını açıkladı. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olmaları durumunda hemen ödemeler alacağı haberi geldi.

Akbank özellikle müşterilerine özel olarak yaptığı kampanyalar haricinde ilk defa Akbank müşterisi olan kişilere de ayrıcalık tanımaktadır. Verilecek olan 8500 TL kredi için banka hemen sonuç vereceğini ve en düşük faizlerle krediler vereceğini açıkladı. Başvuru yapacak olan kişilerin Akbank kredi politikalarına uygun müşteri olması durumunda 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu hazırlayacağını da söylemek istiyoruz...

Acil para herkese lazım!

Akbank yaptığı bu kampanyada acil kredi almak isteyenleri düşündü. Bankadan nakit alacak kişiler acil kredi ihtiyacı için banka şubelerine gitmeden de kredi alabileceklerdir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler için 8500 TL'ye kadar ödeme verilmektedir. Bu ödemeleri almak için kredi notu 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Akbank acil kredi alacak kişilere yeni yapmış olduğu bu kredi kampanyasında Ağustos ayında da devam edeceğini açıkladı. Nakit ihtiyacı olan herkes başvurusunu yaparak Akbank üzerinden kredi alabileceklerdir. Akbank kredi notuna uygun faiz oranları ile kredi alacak kişilere 36 ay vadeye kadar SMS ile de kredi imkanı verecektir.

Akbank kredi başvurusu için SMS ile kredi başvurusu KREDİ TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına mesaj atmanız gerekmektedir. Akbank üzerinden bu şekilde kredi alabilecek ve kullandığınız kredilerde düşük faizli işlem yapabileceksiniz. Akbank kredi notuna göre faiz oranları uygularken özellikle Akbank direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında da daha uygun faizlerle kredi vermektedir.