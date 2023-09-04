Okulların açılması ile birlikte oluşan finansal ihtiyacı gidermeyi sağlayacak o özel kampanya Yapı Kredi tarafından duyuruldu. Özel ihtiyaç kredisi başlığı altında 40.000 TL'ye kadar kredi fırsatı sunan Yapı Kredi TC kimlik numarası bulunan kimlik kartı üzerinden başvuruda bulunacak tüm vatandaşlara seslendi. Herhangi bir gelir belgesi sunmaya gerek kalmadan kredi başvurusu banka müşterisi olan her vatandaş tarafından gerçekleştirilebilecek.

Yapı Kredi hızlı ve kolay başvuru süreci ile finansal ihtiyaçları kısa sürede karşılamayı sağlıyor. Acil nakit ihtiyacına özel sunulan bu teklif 40.000 TL'ye kadar kredi taleplerini kabul etmeyi sağlayacak bir sisteme dönüştü. Yapı Kredi banka müşterisi olanlar online ortamda başvuru yapabilir. Başvuru sürecini tamamlayabilmek için en yakındaki Yapı Kredi bankası ziyaret edilebilir.

YAPI KREDİ 40 BİN TL’YE KADAR KREDİ NASIL ALINIR?

Yapı Kredi 40.000 TL'ye kadar olan kredi başvuruları için 36 ay vade fırsatı sundu. Uzun vade seçeneği esnek geri ödeme limiti ile aylık taksitlerle başvuru yapılabilecek. Yapı Kredi hızlı kredi başvurusunda bulunacaklar kredi notu üzerinden değerlendiriliyor. Gelir belgesi aramayan banka 1400 ve üzeri kredi puanına sahip olan tüm müşterilere özel hızlı onay fırsatı sunuyor.

YAPI KREDİ 15 BİN TL FAİZSİZ NAKİT AVANS FIRSATI!

Yapı Kredi banka müşterisi olup mobil uygulama üzerinden kredi başvurusunda bulunan her müşteri 15.000 TL'ye kadar Faizsiz ve Taksitli Nakit Avans başvurusunda da bulunabilecek. 30 Eylül tarihine kadar geçerli olan kampanyadan yalnızca Yapı Kredi'liler yararlanabilecek. 15.000 TL nakit avans tutarı 6 ay vade ile geri ödenebilecek.