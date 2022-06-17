Kimlik Numarasının Son Basamağına Göre 20 bin TL Ödeme Yapılacak, Başvurular Hız Kesmeden Devam Ediyor. Ülkemizin en bilinen bankalarından bir tanesi olan Denizbank, yakın zamanda kendi internet sayfası üzerinden son dakika açıklaması yaptı. Denizbank aracılığıyla 20 bin TL’lik başvuru işlemlerini yapacak olanlar banka kredi notlarının 1200’ün üzerinde olması durumunda bahsi geçen bankadan direkt onay alacak demektir.

Kredi alacak olan kişiler üç ay ertelemeli olmak üzere 17 bin TL kredi için SMS ile başvuruda bulunabilir. Böylece zahmetsizce, bankaya bile gitmeye gerek kalmadan başvuru yapılır.

Eğer kredi başvurunuz adına onay gelirse mesaj kısmına girerek KREDİM yazın boşluk bırakıp kimlik numaranızı yazın. Bu mesajı da 3280 numarasına gönderin. Öteki yandan bankada hesabı olan bireyler bankanın uygulamasına erişim sağlamak suretiyle bankayı ziyaret etmeye lüzum olmadan yine aynı biçimde diledikleri krediyi anında alabilirler.

Bu kampanyayı günümüzde QNB Finansbank gibi birçok banka da sunmakta ve sağlamaktadır. Böyle olunca da birçok kişinin yaşam kalitesi artışa geçmiştir.

Kimlik numaranızın son basamağına göre de paranın hesabınıza tam olarak ne zaman yatacağı gibi detaylar belli olur. Böylece kriz dolu süreçleri de en iyi şekilde atlatabilmenin mutluluğunu yaşarsınız. 20 bin TL’lik ödemenin geç başlıyor olması da oldukça işlevsel bir yön oluyor. Çünkü doğrudan borç ödemeye başlamak kişi ya da kişileri daha da sıkabilen bir durumdur.