Emeklilere net 15 bin 750 TL ödeme veriliyor! Bir hafta içinde hesabınızda olacak nakit kampanyası başladı...

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada bankalar yarışa girdi ve 15750 TL'ye kadar ödeme verileceği açıklandı. Kamu bankaları ile birlikte özel bankaların başlatmış olduğu bu kampanyada, emekli olan kişilerin bu nakit kampanyasından faydalanabilmeleri için maaşlarını bankalar üzerinden alması istenmektedir. Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden veya başvuru yapacağınız özel bankalar üzerinden almanız durumunda, alabileceğiniz kredi kampanyasındaki en düşük faiz oranlarından yararlanarak ekonomik sıkıntınızı gidere bilmeniz için tüketici kredisi kullanabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen emeklilere bu banka 5 dakika içerisinde sonucu internet bankacılığı uygulaması üzerinden veriyor. Emekli maaşınızı bu banka üzerinden almanız durumunda, Ziraat Bankası, mobil uygulamasına giriş yaparak, internet bankacılığı uygulaması üzerinden 15750 TL kredi ödemesi başvurusunu yapabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabileceğiniz bu kampanyaya katılacak olan vatandaşlara banka 90 gün ertelemeli olarak kredi imkanı sunmaktadır.

VAKIFBANK

Vakıfbank üzerinden başvuru yapacak olan emeklilerde emekli maaşını bu banka üzerinden alması durumunda banka şubelerinden ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirmektedir. Vakıfbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına çok düşük faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde kredi kullanabilmektedirler. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak, ayrıca, daha yüksek limitlerde krediler kullanabilmeniz mümkün olmaktadır. 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde kredi kullanacak olan kişilere 15750 TL kredi ödemesi verilmektedir.

DENİZBANK

Düşük faiz oranları ile birlikte özel bankalar üzerinden emekli kredisi kullanacak olan vatandaşlar maaşlarını DenizBank üzerinden alması durumunda başvurularını gerçekleştirebilirler. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz durumunda bankadan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurunuzu gerçekleştirmiş olacaksınız. Denizbank, üzerinde hesabı olan vatandaşlar ise kredi kullanmak istiyorlarsa, Denizbank şubelerine gitmeden, bankanın mobil uygulaması üzerinden de Emekli Kredisi kullanabilmektedirler. Emekli maaşınızı banka üzerinden almanız durumunda sizlere daha yüksek limitlerde kredi imkanları sunulurken, ayrıca diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatmak için de banka sizlere borç kapatma kredisi imkanı vermektedir.