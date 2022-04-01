Kimlik numarası üzerinden 10.000 TL ödeme yapılacak, Nakit hesap olarak görülecek. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde onay alabilecek. Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında 10.000 TL onay alan vatandaşlar gelir belgesiz olarak kendi hesaplarına parayı hemen yatırabilecek. Akbank ve DenizBank'ın başlattığı bu kampanyaya katılacak olan kişilerin banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması gerekiyor.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda 10.000 TL'ye kadar onay almak istiyorsanız banka şartlarına uygun olan vatandaşlar hızlı bir şekilde nakit kredi kullanabilecek. Akbank'ta Denizbank üzerinden yapılacak olan başvurularda banka hesabı olan kişilerin kredilerini kendi hesaplarına yatıra bilmeleri için internet bankacılığı şifresi oluşturması gerekmektedir.

Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar eğer kredi kullanmak istiyorlarsa ve hemen hesaplarına para yatırmak istiyorlarsa Akbank ve DenizBank SMS kredi servisine başvurularına gerçekleştirerek 3 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilir.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara Akbank ve Denizbank üzerinden yapacakları sms kredi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Akbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 4425 numarasını gönderin. Akbank sizin t.c. kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapacak ve banka puanınız uygun ise sizlere düşük faiz oranları ile 10.000 TL ve üzerinde kredi onayı sunacak.

Denizbank üzerinden de başvuru yapmak isteyen vatandaşlar Denizbank'ın SMS kredi servisi olan cebimde Kredi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirebiliyor. Cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek kredim yazılı boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3280 numarasına göndermeniz durumunda DenizBank'ın Kredi kampanyasına katılmış olacaksınız.

Size uygun olan bankaya seçtikten sonra başvuru yapmanızı öneriyoruz. SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alan vatandaşların banka hesapları olması durumundan banka internet bankacılığı şifresi ile birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan kendi hesabına parayı nakit olarak getirebilecek. 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan bankalar ilk taksit ödemelerinde 45 gün veya 90 gün erteleme yapacak.