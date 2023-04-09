Kimlik numarası son hanesi 1 2 3 4 5 ve üzeri olan herkes 100.000 TL ödeme alacak

100.000 TL'ye kadar bireysel tüketici kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli Kredi paketleri ile birlikte vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilecek yeni bir kredi paketi hazırlandı. Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların 100.000 TL 24 ay vadeli Kredi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirebilmeleri için banka müşterileri olmaları halinde daha avantajlı kredi paketleri ile birlikte istedikleri zaman ödeme alabilecekleri bir kampanya hazırlandı. 100.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve Yapı Kredi Bankası üzerinden bu işlemlerinizi yapmak istiyorsanız nisan ayı sonuna kadar kimlik numaranızı üzerinden başvuru gerçekleştirebilir ve ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz.

YAPI KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yapı Kredi Bankası üzerinden bireysel ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar 100.000 TL kredi almak istiyorlarsa banka hesapları üzerinden internet bankacılığı şifresi oluşturabilirler ve bireysel kredi Bu banka üzerinden hızlı bir şekilde kullanabilmektedirler. Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız aynı zamanda Cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile birlikte de SMS ile bireysel kredi kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası sms ile bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden atacakları ücretli mesaj ile birlikte bu bankadan ne kadar kredi onayı aldıklarını hemen görebilmektedirler. Bireysel yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazın tekrar boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra 44 11 numarasına mesaj gönderin ve ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında onay almanız ile birlikte hesabınıza hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı alacağınızı da görebilirsiniz.