Kimlik Numarası Son Hanesi 0-2-4-6-8 Olanlara Eylül Ayında 90.000 TL Verilecek! Son Dakika Açıklandı

Kimlik numaranız üzerinden Eylül ayı içerisinde 90000 TL ödeme almak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankasının başlatmış olduğu, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden ve Genel Müdürlük tarafından yapılan duyuru sonrasında eylül ayı içerisinde nakit kullanmak isteyen bireysel müşterileri için yapı Kredi Bankası, 90000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılacak olan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşları 90 gün ertelemeli olarak kredi imkanı sunulmaktadır.

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, birden fazla yöntem ile birlikte yapmış oldukları kredi kampanyasına katılarak, başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi kampanyası başvurusunda, bu şartlara uygun olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde ödemeleri kolay bir şekilde alabilmektedir.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden ücretli mesaj atmanız istenmektedir. 44 11 numarasına, bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numarasını yazın boşluk bırakın ve aylık geliriniz de yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda, sizlerde 5 dakika içerisinde bu bankadan ne kadar kredi onayı aldığınızı göreceksiniz.

Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, ayrıca internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi kullanabilmektedirler. Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapmış oldukları kredi başvuruları sonrasında kredi onayı almaları ile birlikte aynı gün içinde hesaplarına ödemeler alabilmektedirler. Bankanın internet sitesine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir, onaylanan kredinize görebilir ve ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra aylik taksit ödemelerinizi hesaplayabilirsiniz.