Emekliye 8800 TL Ödeme Verilecek! Emekli Maaşı Alan Herkes Kampanyaya Katılacak!

Eylül ayı itibari ile birlikte emekli olan vatandaşlara 8800 TL'ye kadar ödeme verecek olan bankaların listesi yayınlandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde kolay bir şekilde gelir belgesiz ihtiyaç kredisi veya emekli kredisi kullanmak istiyorsanız, daha önce kredi kullansanız bile sizlere gelir belgesiz olarak 8800 TL ödeme verilmektedir. Kamu bankaları ile birlikte bazı özel bankaların başlatmış olduğu bu kampanyalar ile birlikte sizlerde emekli maaş hesabınız üzerinden 8800 TL ödeme alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden 8800 TL ödeme

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin bankada hesabı olması veya emekli maaşı, bu banka üzerinde olması istenmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda internet şifresi oluşturarak, bankaların mobil uygulamaları üzerinden veya resmi internet sitesi üzerinden internet şubesine giriş yaparak nakit destek kredi başvurusunda bulunabilir. Emekliye verilecek olan 8800 TL, ödemelerde, şubelere gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapacak olan vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır. 8800 TL ödeme almanız durumunda sizlere 36 ay vadeli olarakda ödeme tablosu oluşturulacaktır.

Denizbank üzerinden 8800 TL emekli ödemesi

Denizbank emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara, Denizbank, mobil uygulaması üzerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapma imkanı sunmaktadır. Denizbank üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, 36 ay vadeli, emekli maaş hesapları üzerinden istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedirler. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak ta, Denizbank üzerinden başvuru gerçekleştirebilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına bu mesajı gönderin. 32 80 mesajını göndermiş olduğunuz işlem sonrasında banka değerlendirme yaptıktan sonra sizlere ne kadar onay verdiği hakkında bilgileri göndermektedir.

Ptt üzerinden 8800 TL emekli kredisi

Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar, 8800 TL emekli kredisi kullanabiliyor. Emekli kredisi alacak olan vatandaşların PTT üzerinden işlem yapabilmeleri için 8800 TL'ye kadar aynı gün içinde nakit onay almaları gerekmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında nakit ihtiyacı kullanacak olan kişilere hemen hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız, PTT, yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı 30 50 numarasına gönderin.