Kimlik Numaranızın Son Hanesine Göre 20.000 TL Ödeme Alacaksınız, Başvurular Şimdi Başladı. Türkiye'nin en prestijli özel bankaları arasında yer alan Denizbank resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı bir şekilde yapılan son dakika açıklamasına göre Denizbank üzerinden 20.000 TL müracaat işlemlerini gerçekleştirecek kişiler, banka kredi notunun 1200 ve üzerinde olması halinde bu bankadan onay alabilir. Kredi alacak vatandaşları, 3 ay ertelemeli olacak şekilde 17000 TL kredi için SMS atabilir. İle müracaat işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler müracaat işlemlerini banka şubelerine dahil gitmeye gerek olmadan yapabilir ve böylece onay alabilir. Kredi onayı verilen kişiler 5 dakika içinde cep telefonlarının mesaj bölümüne gelip aralarında boşluk olacak şekilde kredim yazdıktan sonra T.C. kimlik numaralarını da yazarak 3280 numarasına mesaj atabilir. Diğer taraftan Banka hesabı bulunan kişiler, bankanın Denizbank mobil uygulamasını erişim sağlayarak bankaya dahi gitmelerine gerek olmadan kredi müracaat işlemlerini yapabilir ve yine aynı şekilde bankaya gitmelerine gerek olmadan istedikleri krediyi anında mobil bankacılık uygulamaları aracılığı ile hesaplarına aktarabilir.

QNB Finansbank 20.000 TL kredi kampanyası detayları neler?

QNB Finansbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 3 ay ertelemeli olacak şekilde 36 aylık vade seçeneği şeklinde 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşların cep telefonlarının mesaj bölümüne gelip T.C. kimlik numaralarını yazmaları ve 5030 numarasına mesaj göndermeleri yeterlidir 5 dakika içerisinde onay verilmesi halinde ihtiyaç duyulan ihtiyaç kredisinin hesaba aktarılması mümkündür.

Akbank başvuru nasıl yapılır?

Akbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan bir açıklamaya göre 20.000 TL tutarında masrafsız ve kesik kefilsiz ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar zon cep telefonlarının mesaj bölümüne girip kimlik numaralarını yazdıktan sonra 4425 numarasına mesaj göndermeleri yeterlidir. Onay verilmesi halinde anında 20.000 TL cepte olacak.