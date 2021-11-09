Kimlik Numaranızı Yazın 18.500 TL Ödeme Alın, Kampanya Son Hızıyla Devam Ediyor

İhtiyaç kredisi alacak olan müşterilerin en çok tercih ettikleri kredi limiti genellikle 15.000 TL'ye kadar olan limitleridir. Bu şekilde kredi ihtiyacı olan kişilerin, 18.500 TL'ye kadar yeni kredi kampanyası yapan bankalardan bu limitlerde kredi alabileceğini söyleyebiliriz.

Banka, bu kredilerde müşteriler onay aldıklarında hem gelir belgesiz hem de kimlikle işlem yapabileceklerdir. Sizlerde eğer bu kredileri almak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olarak hemen kredi başvurunuzu yapabilir, onaylanan kredinizi hemen anında kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere hangi bankalardan kredi alabilirsiniz, bunun bilgilerini verelim.

Ziraat Bankası 18.500 TL Kredi Başvurusu

Ziraat bankası, kamu bankası olduğu için, öncelikle başvuru yapacağınız bu bankadan maaş almanız gerekmektedir. Banka diğer müşterilerine de kredi imkanı vermektedir ama kendi bankasından maaş alanlara sadece kimlikleri ile istedikleri şubelerden ve internet üzerinden bu kredileri vermektedirler. Bankadan kredi kullanacaksanız, bankanın istediği müşteri olmanız gerekiyor.

Banka kredi başvurusu yapan kişilere, 6 aylık sigortası olması durumunda hemen onay verecektir. Kredi başvurusu yaptığınızda banka hemen sizlere kredinizi kullandıracaktır. 18.500 TL kredi başvurusu için 36 ay vadeli olarak kredi kullanmanız mümkündür. Ayrıca kamu bankası olan bu banka, kredi verdiği müşterilerine 3 ay ertelemeli de kredi imkanı sunmaktadır.

Vakıfbank 18.500 TL Kredi Başvurusu

Vakıfbank üzerinden 18.500 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan kişilerin, bu bankadan 36 ay vadeye kadar kredi alacağını söyleyebiliriz. Kamu bankası olmasından dolayı en az 6 aylık sigortanız varsa veya emekliyseniz bu kredileri alabilirsiniz. Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek, kredi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi anında hesaba atabilirsiniz. Vakıfbank üzerinden 18.500 TL kredi başvurusu yapacak olan kişilerin, uygun faiz oranları ve 6 ay ertelemeli kredi kullanacaklarını söyleyebiliriz.

İş Bankası 18.500 TL Kredi Başvurusu

İş bankası üzerinden de 18.500 TL kredi başvurusunu hem banka şubesinden hem de bankanın internet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz. İş bankası üzerinden 18.500 TL kredi alabilmeniz için, banka sizin uygun faiz oranları ile kredi başvurusu yapacaksanız, bankanın müşterisi olmanız durumunda İŞCEP uygulamasına girerek kredi kullanımı yapabilirsiniz.

İş bankası üzerinden 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz. Banka sizlere bu kredilerde hemen sonuç verecektir. İş Bankası üzerinden ayrıca şubelere giderek de kredi kullanmanız mümkündür. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi onayı almak istiyorsanız, en az 1200 ve üzerinde kredi skorunuzun olması gerekmektedir. Ayrıca banka sizlerden çok başvuru yapmamamınızı isteyecektir.

Akbank 18.500 TL Kredi Başvurusu

Bu limit üzerinden de Akbank, online kredi desteği vermektedir. Bankanın müşterileri Akbank Direkt uygulamasına hafta sonu, gece ve gündüz farketmeden girerek hemen kredi başvurusu yapabilirler. Başvuru sonrasında onay alırsanız, hemen kredinizi kullanabileceksiniz. Akbank üzerinden verilen bu ihtiyaç kredilerinde bankalar 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli 18.500 TL kredi vereceklerdir.