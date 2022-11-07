Kimlik Numaranıza 11000 TL Ödeme Yattı! Cuma Gününe Kadar Sürecek! Dikkat Edin!

Kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında 11000 TL'ye kadar ödeme alacak olan tüm vatandaşlar için cuma gününe kadar destek verileceğine ve devam edileceği açıklandı. Kimlik numaranız üzerinden sizlerde 11000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, uygun faiz oranlarından yararlanarak, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek için Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan kampanyaya katılacak ve cep telefonunuz üzerinden hemen ne kadar kredi onayı aldığınızı görebileceksiniz.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, kredi işlemlerinize hemen aynı gün içinde yapabilirsiniz.

Denizbank üzerinden kredi başvurusu

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurularını, cebimde kredi kampanyasına katılarak, hemen yapabilmektedirler. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için 5 dakika içerisinde sonuç alabilirsiniz. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarası üzerinden 32 80 numarasına gönderilecek olan mesaj ile birlikte ne kadar kredi onayı aldıkları belli olmaktadır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar ise ihtiyaç kredisi başvurusunu, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapabilmektedir. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da, işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilecek onaylanan kredilerin ne kadar olduğu hakkında bilgileri de hemen öğreneceksiniz. 11 bin TL kredi kullanmanız durumunda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacaksınız. Banka hesabı olan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapacakları işlemler ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunu 5 dakika içerisinde hemen yapabilmektedirler.