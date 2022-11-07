Emekli olan kişilerin hesaplarına ödemeler aktarıldı! 10 bin TL ve 50 bin TL arasında sizlerde ödeme alın! Rahat edin!

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, sizler için verilecek olan yeni kredi kampanyalarından faydalanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde kredi ödemesi yapacak olan bankalar açıklandı. Emekli maaş hesabınızı eğer Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsunuz, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de banka şubelerine gitmeden istediğiniz zaman başvurularınızı gerçekleştirerek, 10000 TL ile 50000 TL arasındaki nakit kredi kullanabilirsiniz. çok emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirecek, nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek kredilerinden faydalanabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanyalarda destek kredilerinden faydalanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi imkanı sağlanıyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için yapmış oldukları bu kampanyalarda, nakit kredi işlemlerinizi 5 dakika içerisinde yapmak imkanı sunmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde sizlere düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanı sağlanıyor. Emekli maaşını almış olduğunuz banka şubelerine giderek işlemlerinizi kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kolay birşekilde yaparak, ne kadar kredi onayı aldığını görebilir ve onaylanan kredileri hemen aynı dakika içerisinde hesabınıza yatırmalarına olanak sağlanır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan emekler ise banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. düşük faiz oranlarıyla birlikte, işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalara sizlerde katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen işlem yapabilirsiniz.