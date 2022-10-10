Kimlik kartı son hanesi 02-46-8 olanların hesaplarına yatacak ödeme belli oldu! 10 Ekim'den sonra 40.000 TL alın

Kimlik kartı numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 40000 TL'ye kadar kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. Kimlik kartı üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek nakit alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda aynı gün içinde işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilecek ve onaylanan krediler hesaplarınıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Tc kimlik kartı numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde 40000 TL'ye kadar ödeme almak için en yakın banka şubelerine giderek de işlemlerine kolay bir şekilde yapabileceğini söyleyebiliriz.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında 40000 TL kredi ödemesi alacak olan kişilerin banka kredi puanı uygun olması durumunda 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirerek bankadan kredi alabileceği haberi verildi.

BAŞVURU

Başvuru yapmak istiyorsanız, Akbank üzerinden işlem yapacak olan vatandaşların Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir ve başvurularını gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Akbank Direkt uygulamasına katılarak, kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler almış oldukları kredi ödemelerinde en düşük faiz oranlarından yararlanırlar ve en düşük faiz oranlarından yararlanarak da ayrıca banka şubelerine gitmeden kredi kullandıkları için belgesiz işlem yaparlar. Akbank Direkt uygulaması haricinde cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvuru yapabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden 40000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte işlemlerini gerçekleştirebileceği gibi, ayrıca banka şubelerine gitmeden de internet üzerinden işlem yapabiliyor. Sms ile Yapı Kredi Bankası şubesi üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına Yapı Kredi Bankasının, SMS Kredi Servisi numarasına işlem yaparak, hemen kısa mesaj gönderin. Gönderilen kısa mesaj sonrasında ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler sizlere gönderilir ve onaylanan krediler hesaplarınıza yatırılarak da yine aynı gün içinde kullandırılmaktadır.