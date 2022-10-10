QNB Finansbank, Akbank ve 2 banka daha açıkladı! SMS ile başvuru yapanlara 100.000 TL ödemeler Ekim sonuna kadar olacak!

QNB Finansbank, Akbank Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından ekim ayı sonuna kadar devam edecek olan 100000 TL, ödemeler ile ilgili detaylı kampanya haberi paylaşıldı. QNB Finansbank, Akbank Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan bu kampanyada 24 ay vadeli alabileceğiniz, tüketici kredilerinde bireysel müşteri olmanız yeterli olacaktır. Emekli olan kişiler ile birlikte uzun süredir aynı işyerinde çalışan sigortalı olarak çalışan vatandaşların başvurularını gerçekleştirdikten sonra kendi kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında kredi onayı alıp alamayacağı önermektedir. QNB Finansbank, Akbank Yapı Kredi Bankası ve Denizbank'ın kendi faiz oranları bulunmakta ve kendi politikalarına göre, onay vermektedirler.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden 100000 TL kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden bu krediyi kullanabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak Finansbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız mümkün olmaktadır. Başvurularınızı gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde kredi imkanı sunulmaktadır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek de bu bankadan kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz.

AKBANK

Akbank, düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonuçlarını öğreneceği yeni bir kampanya paketi hazırladı. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, Akbank Direkt uygulaması üzerinden acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, hemen ihtiyaç kredisi kullanabilir. Akbank Direkt uygulamasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek için banka hesabınızın olması gerekiyor. ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da bu bankadan kredi kullanmanız mümkün olmaktadır.

YAPI KREDİ BANKASI

Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden 100000 TL'ye kadar kredi onay alacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda hemen işlem yapabiliyor. Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Sms ile kredi başvurusunda bulunduktan sonra onay alacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunan kişiler, onay alınırsa, internet bankacılığından da bu kredileri kullanabilmektedir.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini SMS ile yapabiliyor. Cebimde kredi kampanyasına katılmak için kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. Denizbank, hesabı olan kişiler ise 100000 TL kredi kullanmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulaması üzerinden istedikleri zaman başvurularını yaparak ihtiyaçları olan kredi kampanyasına katılabilir ve onaylanan krediyi Denizbank, hesabına yatırarak kullanabilir.