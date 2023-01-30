Kimlik kartı numarasına göre 77.000 TL ödeme olacak! O bankadan açıklama geldi

Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde 77000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, 24 ay vadeli kredi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi ödemesi almak isteyen vatandaşlara 5 dakikada sonuç veriliyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz ve kredi kullanabileceksiniz.

Kimlik numaramız üzerinden nakit başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde 77000 TL ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlar, 24 ay vadeli kredi başvurusunu, Yapı Kredi Bankası üzerinden yapabilir. yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka müşterisi olması durumunda, işlemlerini 5 dakika içerisinde, şubelere gitmeden de yapabileceği açıklandı.

SMS KREDİ

Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi başvurunuzu cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak hemen yapabilirsiniz. Bireysel TC kimlik, aylık gelir ve doğum tarihi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderen tüm bireysel müşteriler, Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmiş olacaklardır. Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamada, kredi notu yüksek olan vatandaşlar SMS ile kredi alabilmektedir.

MOBİL KREDİ

Yapı Kredi Bankası üzerinden mobil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar da internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlem yapabiliyor ve şubelere gitmeden kredi kullanabiliyorlar. 77000 TL kredi kampanyasına katılarak başvurunuzu yapmak istiyorsunuz, sizlerde işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilir ve kredi ödemeniz hesaplara yatırabilirsiniz. 77000 TL kredi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirilerek, onay verilmektedir.