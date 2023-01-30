Emekliye ödeme: 91.500 TL nakit ödemesi yapılacak, Şimdi duyurusu yapıldı!

Emekli maaş hesabınız üzerinden nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi ödemesi olarak 91.500 TL ödeme alacak olan emeklilere kamu bankaları destek verecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalara katılmak istiyorsanız, 24 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturabilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, 5 dakika içerisinde sonuç alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanya, darda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 91500 TL ödeme veriliyor.

Başvurular nasıl yapılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden 91500 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olup başvuru yapmak istiyorlarsa, bankaların mobil uygulamaları üzerinden işlem yapabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda 24 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturarak sizlere işlem yapmaktadır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kimliğinizle birlikte en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilir ve Emekli Kredisi kullanabilirsiniz.

Emekli maaşı hesabı bu bankalar üzerinde olmayan vatandaşlar, nakit kredi almak istiyorlarsa, özellikle de banka müşterisi olması ile birlikte kredi ödemelerine hemen aynı gün içinde internet üzerinden alabiliyorlar.

Emekli maaşınızı kamu bankalarına taşıdıktan sonra kredi başvurunuzu yapmanız halinde sizlere verilecek olan bu kredilerde, ihtiyaç kredisi adı altında verilecek olan krediler haricinde diğer bankalardaki olan borçlarınızı kapatan, borç kapatma kredisi de kullanabilirsiniz.