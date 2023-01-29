1-2-3 Şubat tarihinde hesaplara ödeme olacak, 100.000 TL'ye kadar sizlerde nakit ihtiyacınız için ödeme alacaksınız

100 bin TL'ye kadar nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere, Akbank ve Yapı Kredi Bankası kredi vereceğini açıkladı. Acil ihtiyacı olan tüm vatandaşlar istedikleri zaman bu iki banka üzerinden yapılan kredi kampanyasına katılabilir, diledikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisini kendi banka hesaplarına yatıra bilmektedir. En düşük faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalar şubat ayı itibariyle başlayacak ve nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşları istedikleri zaman kredi ödemesi alabileceklerdir.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kampanyası...

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmanız durumunda, işlemlerinizi hemen gerçekleştirebilirsiniz. Akbank ve Yapı Kredi Bankası kredi puanınıza bakacak ve kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte kredi notu yüksek olan tüm vatandaşları ödeme verecektir. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu yeni kayıt ödemelerinde 5 dakika içerisinde sonuç alabilirsiniz.

Akbank Yapı Kredi Bankası, aynı zamanda sizlere ihtiyaç kredisi başvurusu dahilinde, SMS ile işlem yapan bankalardan birisidir. 44 25 numarasına mesaj atmanız durumunda, Akbank üzerinden 44 11 numarasına mesaj atmanız durumunda ise Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmış olursunuz.