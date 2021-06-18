Kim Jong-un ABD ile 'Diyalog ve Çatışma' İçin Hazırlanıyor

Bu yapılan açıklama, Kim'in Başkan Joe Biden'in yönetimi hakkında doğrudan yorum yaptığı ilk an olarak kayıtlara geçti. Kuzey Kore daha önce yeni ABD hükümetinin diplomatik iletişim kurma çabalarını küçümsemişti. ABD, Kuzey Kore'yi nükleer silahlarından vazgeçmeye çağırıyor. Ancak Pyongyang defalarca reddetti ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nükleer testleri için Doğu Asya devletine katı ekonomik yaptırımlar uyguladı.

Kim, son sözlerini bu hafta başkent Pyongyang'da başlayan üst düzey liderler toplantısında yaptı. Devlet medya kuruluşu KCNA'ya göre, "özellikle devletimizin onurunu ve bağımsız kalkınma çıkarlarını korumak için yüzleşmeye tam olarak hazırlanmaları" ve barışçıl bir ortam ve Kuzey Kore'nin güvenliğini garanti etmeleri gerektiğini söyledi.

Ayrıca, Kuzey Kore'nin herhangi bir gelişmeye "keskin ve hızlı bir şekilde" tepki vereceğini ve "Kore Yarımadası'ndaki durumun istikrarlı kontrolünü ele geçirme çabalarını yoğunlaştıracağını"söyledi.

Son yorumları, Kuzey Kore'nin gıda kıtlığı konusunda endişelerle karşı karşıya olduğunu resmen kabul ettikten birkaç gün sonra geldi.

Bu haftanın başlarında, Bay Biden de dahil olmak üzere G7 ülkelerinden liderler, Kuzey Kore'yi nükleer ve füze programını terk etmeye ve diyaloğu sürdürmeye çağırdı.

Bay Kim'in Bay Biden'in yönetimi ile olan ilişkisi şu ana kadar gerginlikle doluydu. ABD seçimlerinden önce, Biden Kim'i "haydut" olarak adlandırmıştı ve Biden'in başkan olmasından birkaç gün önce, Kuzey Kore yeni bir füze sergileyen büyük bir askeri geçit töreni ile bir güç gösterisi yapmıştı.

Nisan ayında Bay Biden, Kuzey Kore'yi küresel güvenlik için "ciddi bir tehdit" olarak nitelendirdi ve pyongyang'dan öfkeli bir yanıt aldı ve bu ifadenin Bay Biden'in ülkeye karşı "düşmanca politikayı uygulamaya devam etme" niyetini yansıttığını söyledi.

Washington ayrıca yakın zamanda Kuzey Kore politikasının gözden geçirilmesini tamamladı ve ABD'nin Kore Yarımadası'nın nihai olarak nükleer silahsızlandırılmasını hedeflemeye devam edeceğini söyledi.

Beyaz Saray basın Sekreteri Jen Psaki, "politikamız büyük bir pazarlık yapmaya odaklanmayacak ve stratejik sabra dayanmayacak"dedi.

ABD bunun yerine "Kuzey Kore'ye açık ve diplomasiyi araştıracak kalibre edilmiş pratik bir yaklaşım" izleyeceğini söyledi ve "pratik ilerleme" yapmaya odaklanacağını da sözlerine ekledi.

Kim daha önce Biden'dan önceki başkan Donald Trump ile üç kez tanışmıştı, ancak nükleer silahlanma konusundaki görüşmeler sonuca bağlanamamış ve durmuştu.