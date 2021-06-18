İran’da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Diskalifiye Skandalıyla Gölgelendi

Kazanan, en fazla iki dönem görev yapan şu anda görevdeki Hasan Ruhani'nin yerini alacak.

Muhalifler ve bazı reformistler, bazı adayların yasaklanmasının gerçek rekabeti ortadan kaldırdığını söyleyerek boykot çağrısında bulundular.

Seçimler, İranlılar arasında ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaygın bir hoşnutsuzluk zamanında patlak verdi.

Yüce lider Ayetullah Ali Hamaney Cuma sabahı erken saatlerde Tahran'da oy kullandı ve insanları sandık başına gitmeye teşvik etti. "Her oy sayılır ... gelin, oy verin ve başkanınızı seçin" dedi. "Bu, ülkenizin geleceği için önemlidir," Bununla birlikte, seçmenler arasında, dünya güçleri ile İran arasında nükleer bir anlaşmayı terk ettiğinde ABD tarafından eski haline getirilen üç yıllık sakat yaptırımlardan sonra yaygın bir ilgisizlik var.

Seçimler, İran'ın yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer programını sınırlamayı kabul ettiği anlaşmayı yeniden canlandırmayı amaçlayan Viyana'daki son müzakere turuna denk geliyor.

Seçimlere 40 kadın da dahil olmak üzere yaklaşık 600 aday katıldı.

Ancak sonunda, geçen ay sadece yedi kişi, adayların nitelikleriyle ilgili nihai kararı veren seçilmemiş bir organ olan hardline Guardian Konseyi'nde 12 hukukçu ve ilahiyatçı tarafından onaylandı.

Perşembe gününe kadar, onaylanan adaylardan üçü adaylıktan geri çekildi. Hiçbir aday ilk turda oyların P'sinden fazlasını kazanmazsa, ikinci tur seçimleri yapılacak.

Adaylar Kimler?

Adaylardan biri Ebrahim Raisi. Raisi, 60 yaşında ve din adamı kariyerinin çoğunda savcı olarak görev yaptı. Son seçimlerde Ruhani'ye kaybettikten iki yıl sonra 2019'da yargı şefi olarak atandı.

Abdolnasser Hemmati ise diğer bir aday. 64 yaşındaki teknokrat, 2018 yılında İran Merkez Bankası Valisi oldu. Aday olduktan sonra görevden alındı.

Mohsen Rezai; 66 yaşındaki muhafazakar, yüksek lidere tavsiyede bulunan ve mevzuat konusundaki anlaşmazlıklarda nihai karar verme gücüne sahip olan uygunluk konseyi sekreteridir.

1980-88 İran-Irak Savaşı sırasında güçlü İslam Devrimi Muhafız Kolordusu'nun (IRGC) komutanıydı ve güçten ayrıldığından beri üç kez cumhurbaşkanlığına aday oldu.

Amirhossein Qazizadeh Hashemi ise son aday olarak biliniyor. Amirhossein Qazizadeh Hashemi, 2008'den beri Milletvekili olan ve bu Mayıs ayından bu yana ilk başkan yardımcısı olan bir kulak, burun ve Boğaz (KBB) cerrahıdır. 50 yaşındaki muhafazakar adayların en küçüğü.

Bu seçimler, birçok İranlı tarafından, özgür ve adil bir şekilde olmasından ziyade, bir güç yarışına dönüşmesi olarak nitelendiriliyor. Bu durumda, zaten umutsuz ekonomik sıkıntılarda olan insanlar arasında daha fazla memnuniyetsizlik ve istikrarsızlığa yol açıyor.