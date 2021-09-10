Kim Jong-un 20 Kilo Verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bir askeri köpekler geçit töreninde merkez sahne aldı, bir süre sonra ilk kez kamuoyu önüne çıktı ve dikkat çekici bir kilo kaybı ve bronzlaşmış bir görünüm ortaya koydu.

Olaydan görüntüler Perşembe günü geç saatlerde Kuzey Kore devlet medyası aracılığıyla yayınlandı ve raporlar Çarşamba akşamı gerçekleştiğini söyledi. Görüntüler liderin krem rengi bir takım elbise giydiğini, gümüş bir kravat taktığını ve ülkenin kurucusu olan büyükbabası Kim Il-sung'u anımsatan bir saç kesimi yaptığını gösteriyordu.

Devlet medyasının bildirdiğine göre, saat gece yarısını vurduğunda, Bay Kim, Pyongyang'ın Kim Il-sung Meydanı'ndaki kalabalığın alkışlarıyla ortaya çıktı.

Etkinlikte konuşmamasına rağmen, geçit töreninden büyük bir gülümsemeyle keyif aldığı görüldü ve sanatçılara başparmaklarını verdi. Etkinlik boyunca kendisine çiçek sunan çocukları öptü ve yürüyüşçüleri alkışladı.

Bir zamanlar aşırı kilolu ve alkolik olduğu bildirilen 37 yaşındaki lider, ailesinin kalp hastalığı öyküsü göz önüne alındığında düzenli sağlık spekülasyonlarına konu oldu. Liderin babası Kim Jong-il ve büyükbabası kalp sorunlarından öldü.

Son birkaç ayda en az 20 kilo verdiği söyleniyor, kilo kaybı ilk olarak birkaç hafta sonra Haziran ayında bir iktidar partisi toplantısı yapmak için ortaya çıktığında kamuoyunun dikkatini çekti. Bu görünümün ardından devlet medyası, Kim'i daha ince gören vatandaşların gözyaşlarına boğulduğunu iddia etti.

Kuzey Kore, geçen yıl şiddetli bir muson ve ardından haftalar süren kuraklık nedeniyle ciddi bir gıda kıtlığıyla boğuşuyor. Komünist lider aynı zamanda ABD'nin nükleer silahlara uyguladığı yaptırımların vurduğu bir ekonomi inşa etmek için de mücadele ediyor.

Seul'deki Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesi'nde profesör olan Yang Moo-jin, "Ayrıca 40'larına yaklaşan bir koca ve üç çocuk babası, bu yüzden sağlığına dikkat etmesi garip değil" dedi. Associated Press, muhtemelen “normal bir devlet adamı” imajını yansıtmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Yeni imajı, çevrimiçi yorumcuların bir saha günü geçirmesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu. Twitter'da bir kullanıcı, "Kim Jon-un keto ve serbest ağırlıkları keşfetti" yazdı. "Tamam, önce Donald Trump şimdi Kim Jon-un?! Bu mucize ilaç nedir ya da bu cerrah kimdir” diye sordu bir başkası.